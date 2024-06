Am Tag nach der für Biden verhängnisvollen TV-Debatte versuchte der US-Präsident, Schwächen als Stärken zu präsentieren. Trump liess die Bilder der vergangenen Nacht sprechen und entspannte sich beim Golf. Selbst über diesen Sport hatten sich die zwei noch gestritten.

«Ich gehe nicht mehr so gut und rede nicht mehr so glatt wie früher»

US-Präsident Joe Biden räumte am Tag nach der verpatzten TV-Debatte mit Herausforderer Donald Trump Schwächen ein – die er als Stärken zu präsentieren versuchte.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Teilweise sprach er Kauderwelsch. Nach der TV-Debatte musste First Lady Jill Biden (73) ihrem angeschlagenen Mann noch helfen, die Stufe vom Podium zu nehmen. Derweil war sein Kontrahent Donald Trump (78) bereits aus dem Studio geeilt.

Gewissermassen hatte sich der sonst für sein barsches Auftreten und auch rüde Worte bekannte Ex-US-Präsident gegenüber seinem Amtsnachfolger Joe Biden (81) noch wie ein Gentleman benommen.

Während Biden vor den Augen der Welt stammelte und den Faden verlor, beliess es Trump bei einem einfachen «Ich habe gerade keine Ahnung, was er sagt. Ich glaube, er weiss auch nicht, was er gesagt hat.»

Biden: Er sei nicht mehr so jung

Er denke nicht ans Aufgeben, sagt Biden am Tag danach bei einem Wahlkampfauftritt in North Carolina. Der mächtigste – und offensichtlich keinesfalls so wirkende – Mann der Welt appellierte ans Verständnis von Wählen, seine Schwächen als Stärken zu sehen.

«Ich weiss, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen», sagte Biden. «Leute, ich gehe vielleicht nicht mehr so leicht und rede nicht mehr so geschmeidig wie früher. Ich debattiere nicht mehr so gut wie früher.» Aber dafür wisse er, anders als Trump, wie man die Wahrheit sage. «Ich verbrachte 90 Minuten auf der Bühne und debattierte mit einem Typen, der die Moral eines Strassenköters hat.»

Streitpunkt Golf

Trump verzichtete am Tag nach dem TV-Duell auf eine Wahlbühne. Er liess die Bilder und Analysen in Medien sprechen. Statt Wahlkampf gönnte er sich eine Partie Golf. Zu Reportern sagte er nach einem schwungvollen Abschlag: «Glauben Sie, dass Biden das tun kann? Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.»

In einem bizarren Moment hatten die beiden bei der Debatte noch über ihre Fähigkeiten auf dem Golfplatz gestritten und einander zum Duell herausgefordert. Dabei verhaspelte sich Biden, als er sich über Trumps Gewicht lustig machen wollte. Er spiele sehr gerne Golf mit Trump, wenn der Republikaner seine eigene Tasche trage: «Glauben Sie, das kriegen Sie hin?», fragte Biden, und kritisierte Trump für sein hohes Gewicht.

«Grösste Lüge aller Lügen»

«Ich denke», meinte Trump trocken, «ich bin in sehr guter Form.» Er könne den Ball auch sehr weit schlagen. Biden hingegen, so Trump, bringe den Ball keine 50 Meter weit.

Biden: «Als ich Vizepräsident war, hatte ich ein Handicap von 6» – die 6 würde einen sehr guten Amateurgolfer ausweisen.

«Niemals», lächelte Trump. «Das ist die grösste Lüge aller Lügen. Ich habe Ihren Golfschwung gesehen.» Dann, Trump forsch: «Wir sollten uns nicht wie Kinder benehmen.»