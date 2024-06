«Biden ist nicht mehr tragbar, er soll in Pension gehen»

«Biden ist nicht mehr tragbar, er soll in Pension gehen»

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 Joe Biden lieferte an der Debatte einen denkbar schlechten Auftritt ab.

Community-Team

Joe Biden (81) ist als Präsidentschaftskandidat nicht mehr tragbar. Zu diesem Schluss müssen nach seinem desaströsen Auftritt bei der TV-Debatte gegen Donald Trump (78) selbst seine hartgesottensten Verteidiger kommen.

Der amtierende US-Präsident legte nicht nur einige Versprecher hin, sondern verwechselte gar Trump mit Putin, wusste den Unterschied zwischen Milliardären und Billionären nicht und behauptete, sein Sohn sei im Irak gestorben.

Für die Experten ist klar: Biden muss weg.

Das meint die Community

Und wie stehen die Leserinnen und Leser zur Wahl zwischen Biden und Trump? Leser Stefan Treier findet klare Worte: «Wenn der straffällig gewordene Trump die einzige Alternative zu Biden ist, steht es aber wirklich schlecht um die USA und die westliche Welt.» Weiter fragt er sich: «Gibt es wirklich keinen jüngeren Kandidaten oder Kandidatinnen, die integer und geistig topfit sind?»

Und auch Peter Kern kann dem ganzen Spektakel langsam nicht mehr zusehen. Er wisse nun, warum diese Debatte früher durchgeführt wurde als sonst. «Die Demokraten wollen genügend Zeit haben, doch jemand anderes als ihren nächsten Präsidenten zu nominieren, falls Biden Trump nicht die Stirn bieten kann.»

Wenig lobende Worte hat auch Reto Schmidt auf Lager. «Biden ist nicht mehr tragbar, er soll in Pension gehen», schreibt er. Und Markus Wunderle doppelt nach: «Liebe Demokraten, Zeit, Plan B aus der Schublade zu nehmen. Auch wenn Biden noch so recht hat und Trump einen Haufen Schwachsinn verkündet: Mit dieser Ausstrahlung ist kein Blumentopf zu gewinnen.»

Werbung

Lieber Biden als Trump – so viel steht fest

Auch Marc Grouven fürchtet, dass mit der Leistung Bidens die Tür für Trump weit geöffnet wird. «Biden wird so die Wahl nicht überstehen, die Welt wird sich auf Trump einstellen müssen», erklärt er.

Trotz allem wünschen sich einige Stimmen der Community aber doch lieber einen Biden als einen Trump an der Spitze. So auch Mathias Schäfer: «Lieber einen stets begleiteten alten Mann an der Spitze, als einen arroganten und respektlosen alten Mann, der nur eine Showbühne sucht, um sich selbst darzustellen.»