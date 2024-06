29.03.2024, 17:34 Uhr

Platz da, jetzt kommt Biden!

von Chiara Schlenz, Auslandredaktorin

Wenn das mal keine guten Nachrichten für US-Präsident Joe Biden (81) sind! Am Dienstag veröffentlichten die Nachrichtenagentur Reuters und das Meinungsforschungsinstitut Ipsos neue Umfragewerte für die Präsidentschaftskandidaten. Demnach erklärten 40 Prozent der Befragten, der Demokrat mache einen guten Job. Im Februar waren es noch 37 Prozent.

Ja, das sind «nur» drei Prozent mehr. Doch ich finde: Dafür, dass Biden bisher im Vergleich zu seinem republikanischen Kontrahenten Donald Trump (77) eher schlecht abgeschnitten hat, ist das gar nicht mal so übel. Und ob ihr es glaubt oder nicht: Es gibt noch mehr frohe Botschaften für Biden.

Auch in Swing States legt Biden zu

Umfragen von Bloomberg und Morning Consult zeigen, dass er auch in sogenannten «Battleground States» – also hart umkämpften Swing States – mächtig zulegt. Sieben Monate vor den Präsidentschaftswahlen hat er in sechs umkämpften Staaten gegenüber Trump aufgeholt. Biden liegt nun in Wisconsin einen Punkt vor Trump, nachdem er im vergangenen Monat noch vier Punkte im Rückstand war. In Pennsylvania, wo Trump im vergangenen Monat noch sechs Punkte Vorsprung hatte, ist er gleichauf. Auch in Michigan liegen die beiden Kandidaten inzwischen Kopf an Kopf.

Einzig in Georgia vergrösserte sich der Vorsprung des voraussichtlichen republikanischen Kandidaten Trump. Aber es gilt auch zu betonen: Trump liegt in Arizona, Georgia, Nevada und North Carolina noch immer vorn. Und auch diese US-Bundesstaaten werden eine grosse Rolle bei der Präsidentschaftswahl im November spielen. Ganz aufatmen kann Biden also noch nicht.

Woher kommt der plötzliche Erfolg?

Aber bleiben wir bei Biden und der Frage: Wie hat er das bloss geschafft? Ich habe gleich mehrere Gründe für seinen (etwas überraschenden) Erfolg gefunden. Einer davon ist sein ehemaliger Vorgesetzter: der ehemalige US-Präsident Barack Obama (62).

Er hat Biden seit der Ankündigung seiner erneuten Kandidatur im vergangenen Jahr immer wieder unter die Arme gegriffen. Insbesondere durch öffentliche Spendenaufrufe und in stillen Gesprächen – in der Hoffnung, die Bedenken einiger Demokraten hinsichtlich einer zweiten Amtszeit Bidens zu zerstreuen. Denn Obamas Wort hat laut einer CNN-Analyse nach wie vor viel Gewicht in der demokratischen Partei.

«Niemand kann die desillusionierten Demokraten besser ansprechen als Präsident Obama», sagte ein hochrangiger Stratege, der eng mit Obama und Biden zusammengearbeitet hat, gegenüber dem amerikanischen Sender. Auch der ehemalige demokratische Präsident Bill Clinton (77) nimmt sich der Sache an und unterstützt Biden.

Am Donnerstag nahmen die drei Herren – Biden, Obama, Clinton – gemeinsam an einer Spendenaktion für Bidens Kampagne teil. Durch den Abend führte Star-Moderator Stephen Colbert, berühmte Sängerinnen wie Lizzo und Queen Latifah traten auf. 25 Millionen US-Dollar nahm Biden an dem Abend ein – mehr als Rivale Donald Trump im gesamten Februar gesammelt hatte.

Das «Happy End» lässt noch auf sich warten

Toll, was Obama und Clinton für Biden tun konnten, nicht? Aber: «Es gibt Grenzen für das, was Obama tun kann. Die Last, dieses Rennen zu gewinnen, liegt immer noch bei Präsident Biden», so der Stratege.

Das weiss auch Biden. Deshalb schalten er und sein Team auch unabhängig von Stars und Sternchen einen Gang höher. Präsident Bidens Wahlkampagne hat den ehemaligen Präsidenten Trump als «Broke Don» bezeichnet und damit eine Strategie aus Trumps Spielbuch aufgegriffen, wenn ich mich recht erinnere …

Trump hat Spitznamen – von «Little Marco» über «Crooked Hillary» bis zu «Lyin' Ted» – verwendet, um eine Vielzahl von Gegnern niederzumachen. Jetzt versucht das Biden-Team, den Spiess umzudrehen und Trump einen Spitznamen zu verpassen, indem es in dieser Woche die rückläufigen Spendenzahlen des ehemaligen Präsidenten für das Rennen 2024 hervorhebt. Daher – und auch wegen Trumps vieler Gerichtsfälle und Strafzahlungen – rührt also der Spitzname «Broke Don».

Im Jahr 2020 war Bidens Spitzname, mit freundlicher Genehmigung von Trump, «Sleepy Joe». Doch Trump muss sich nun hüten: «Sleepy Joe» ist definitiv aufgewacht – und bereit zum Spielen.