Der 81-Jährige meisterte seine erste Pressekonferenz seit acht Monaten bis auf eine Verwechslung mehrheitlich überzeugend. Eine Ankündigung ganz zum Schluss des einstündigen Events heizt die Gerüchteküche in Washington mächtig an.

US-Präsident Joe Biden gab in der Nacht auf Freitag seine erste Pressekonferenz seit acht Monaten.

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Den Start in seine erste Pressekonferenz seit acht Monaten hat Joe Biden (81) in der Nacht auf Freitag mächtig verhauen. Schon am Abschluss-Event des Nato-Gipfels in Washington kurz vor der Konferenz leistete er sich einen groben Schnitzer und stellte den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (46) als «Präsident Putin» vor.

Auf die allererste Frage der Journalisten folgte der nächste grobe Fehlgriff: «Ich hätte Vizepräsident Trump nicht gewählt, wenn ich nicht sicher wäre, dass er Präsident sein kann», sagte Biden. Natürlich meinte er nicht Trump, sondern Kamala Harris (59). Doch das wars dann schon mit den groben Fehltritten. Für viel mehr Aufsehen dürfte Bidens Ankündigung ganz zum Ende der einstündigen Pressekonferenz sorgen, als er erklärte, unter welchen Umständen er eben doch noch aus dem Rennen steigen würde.