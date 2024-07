Das ist der Trump-Attentäter

In der Nacht auf Sonntag hat ein Attentäter im US-Bundesstaat Pennsylvania während einer Wahlkampfveranstaltung auf Ex-Präsident Donald Trump geschossen. Das FBI stuft den Vorfall als Mordversuch ein. Das ist über den Täter bekannt.

Wenige Stunden nach dem Attentat auf Donald Trump (78) gab die Polizei den Namen des Schützen bekannt: Thomas Matthew Crooks (†20). Sofort verbreiteten sich auf den sozialen Medien etliche Bilder, die den jungen Mann zeigen sollten. Darunter befinden sich zahlreiche Fakes.

Fakt ist: Crooks stammt aus Bethel Park im US-Bundesstaat Pennsylvania – rund 60 Kilometer von Butler entfernt, wo die Schüsse bei Trumps Wahlkampfauftritt fielen.

Crooks hat offenbar 2022 die Bethel Park High School abgeschlossen und erhielt im selben Jahr einen mit 500 Dollar dotierten Preis der National Math and Science Initiative, wie die «New York Times» berichtet. Bei der Abschlussfeier nahm der schmächtige junge Mann mit Brille unter verhaltenen Applaus sein Diplom entgegen – Videos davon kursieren auf Social Media.

Über das Motiv von Crooks ist bislang nichts bekannt. Die Ermittler nehmen nun sein ganzes Leben unter die Lupe. «Die Ermittler werden im Prinzip seine Biografie schreiben, sie werden rausfinden, wie in den letzten fünf bis zehn Jahren seine psychische Verfassung war, was er gemacht hat, was er vorhatte, ob er zur Schule ging», sagte Ermittlungsexperte Steve Moore im US-Sender CNN.

Crooks schoss mit AR-15

Zudem dürften Ermittler schnell herausfinden, ob der Schütze sein AR-15-Sturmgewehr legal erworben hatte und sie aktuell besitzen durfte. Der Erwerb von Feuerwaffen, inklusive halbautomatischer Waffen und Sturmgewehren, ist in den USA relativ einfach.

Crooks wurde nach dem Mordversuch an Trump getötet. Gemäss «Washington Post» war der junge Mann Mitglied der republikanischen Partei. Die diesjährige Präsidentschaftswahl wäre die erste gewesen, bei der er alt genug war, um zu wählen.

Ausserdem soll er im Januar 2021 einen kleinen Betrag, 15 US-Dollar (13 Franken), an eine den Demokraten nahestehende Gruppe gespendet haben. Der Vater von Crooks ist fassungslos. Er versuche gerade herauszufinden, «was zur Hölle los ist», sagte er zu CNN. Er habe noch nicht mit den Ermittlern gesprochen und wisse nur das, was er in den Medien gelesen und gesehen habe.