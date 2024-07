Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Der Attentatsversuch auf Donald Trump dürfte an den Börsen Spuren hinterlassen.

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Das Attentat auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) wirft hohe Wellen. Auch in der Wirtschaft. Was sind direkte Auswirkungen?

Laut «Reuters» erwartet etwa Analyst Nick Twidale von ATFX Global in Sydney (Australien) eine verstärkte gloable Nachfrage nach «sicheren Anlagewerten» – er erwartet etwa Kursanstiege beim Gold wie auch beim Dollar. Zu den «sicheren Häfen» gehören sonst auch Staatsanleihen oder der Schweizer Franken. Das dürfte weniger in den USA – deren Wirtschaft rund läuft – der Fall sein als in anderen Ländern.

Grundsätzlich herrscht Konsens bei vielen wirtschaftsnahen Beobachtern, dass Trump bzw. die Republikaner eher «pro Marktwirtschaft» seien als die Demokraten mit Biden, denen Marktregulierung näher liegt. Und weil das Attentat nach Ansicht weiterer von Reuters befragter Analysten die Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen reduziert, wird eine weitere Stärkung der US-Wirtschaft erwartet.

Aktien aus den Bereichen Verteidigung und Sicherheit könnten aufgrund der gestiegenen Besorgnis über politische Gewalt und wegen erhöhter Sicherheitsbedürfnisse auf grösseres Interesse stossen. Auch Unternehmen, die mit Trumps Politik in Verbindung stehen oder von seiner potenziellen Präsidentschaft profitieren könnten, dürften auf positive Kursschwankungen hoffen. «Ich würde auf wachstumsstarke, hochinflationäre Titel aus dem Finanz- und Energiesektor setzen», sagt etwa Hemant Mishr, Investor bei S Cube Capital in Singapur.

Wettquote für Trump steigt

Eine direkte Auswirkung zeigt sich an den Wettbörsen: Dort zeigt sich jetzt ein verstärkter Trend hin zu einem klaren Wahlsieg Trumps ab, beispielsweise bei MyBookie.

Das ist übrigens nicht ganz überraschend: Auch die Umfragewerte des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan stiegen 1981 nach dem Attentatsversuch auf ihn.

Dazu werfen sich Wirtschafts-Schwergewichte wie Elon Musk (53) oder Hedgefund-Milliardär Bill Ackman (58) noch lautstärker als zuvor für Trump ins Zeug. Beide gehörten zu jenen, die sofort öffentlich ihre Unterstützung für Trump wiederholten und dazu beitrugen, das Attentat und insbesondere das Bild des blutüberströmten Trump mit erhobener Faust und US-Flagge zu verklären.

Da eine Wahl Trumps kaum mehr auszuschliessen ist, bliebt der globalen Wirtschaft noch etwas Zeit, um sich darauf vorzubereiten.