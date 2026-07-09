Merz und Trump sind sich einig. Deutschland hat sich mit den USA auf den Kauf von Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk geeinigt, wie der deutsche Bundeskanzler am Donnerstag verkündete.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschland kauft Tomahawk-Raketen von den USA, verkündet Kanzler Merz in Berlin

Die Raketen schliessen eine Verteidigungslücke und erreichen 2500 Kilometer Reichweite

Alter des Kanzlers: 70; Ort des Deals: Nato-Gipfel in Ankara

Janine Enderli Redaktorin News

Beim Nato-Gipfel haben sich Washington und Berlin auf einen bedeutenden Deal geeinigt. Deutschland wird nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (70) von den USA tödliche Tomahawk-Raketen kaufen. «Wir haben am Rande des Nato-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von uns erworben und in Deutschland stationiert werden», sagte Merz in einer Regierungserklärung im Bundestag, die von deutschen Medien gezeigt wurde.

«Wir schliessen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren», so Merz weiter.

Die Tomahawk-Marschflugkörper stehen schon lange im Fokus der Diskussionen. Die Raketen können bis zu 2500 Kilometer weit fliegen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte lange gehofft, die USA würden der Ukraine die Geschosse liefern. Bisher hatte sich Trump jedoch gegen eine direkte Lieferung ausgesprochen.