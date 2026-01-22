DE
CBC-Journalist Rob Russo ehrt Blick-Titelseite
«Das sind gute Fragen»:CBC-Journalist Rob Russo ehrt Blick-Titelseite

«Das sind ziemlich gute Fragen»
Kanadischer Journalist zitiert den Blick live im TV

US-Präsident Donald Trump hat die Heimreise angetreten, doch sein Auftritt am WEF hallt immer noch nach. Im kanadischen Fernsehen zitiert ein CBC-Moderator live den Blick, lobt dessen Fragen – und hält die «grösste Schweizer Tageszeitung» in die Kamera.
Bob Russo zitiert den Blick in einer Livesendung.

Darum gehts

  • Donald Trumps WEF-Auftritt in Davos sorgt international für Diskussionen, auch in Kanada
  • Kanadischer Journalist zitiert Blick-Fragen live im Fernsehen, nennt es «grösste Tageszeitung»
  • Frage: «Inwiefern unterscheidet sich Grönlands Annexion von Russlands Besetzung der Ukraine?»
Daniel MacherRedaktor News
Daniel MacherRedaktor News

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos neigt sich dem Ende zu, Stargast Donald Trump ist bereits wieder auf dem Weg zurück in die USA. Doch die Diskussionen rund um seinen Auftritt wirken international nach – bis ins kanadische Fernsehen.

Im kanadischen Nachrichtensender CBC News Network (CBCNN) kam es zu einer bemerkenswerten Liveschalte: In einem Interview mit einem kanadischen Wirtschaftskorrespondenten wurde der Blick mehrfach zitiert.

Lobende Worte aus Kanada

Wie ein auf X veröffentlichter Beitrag von Scott Robertson zeigt, liest Journalist Rob Russo während der Sendung Fragen aus dem Blick vor. In dem Video steht Russo vor einem See, hält eine Blick-Ausgabe in die Kamera und stellt die Zeitung als «die grösste Tageszeitung der Schweiz» vor.

Anschliessend zitiert er mehrere zugespitzte Fragen aus dem Blick, darunter: «Sie mögen die Schweiz nicht und behandeln uns unfair – warum sind Sie überhaupt hier?» oder «Können Sie die Schweiz auch wieder gross machen?» Sowie die geopolitisch brisante Frage: «Inwiefern wäre eine militärische Annexion Grönlands durch die USA anders als Russlands Besetzung der Ukraine?»

Russo kommentiert die Fragen anerkennend: «Das sind ziemlich gute Fragen. Ich wäre froh, meine Kollegen würden ihm (Trump) ähnlich gute Fragen stellen.»

