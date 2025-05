1/10 Es scheint zu schmecken: In einem KI-Video macht sich Will Smith über einen Teller Spaghetti her. Foto: Screenshot X

Darum gehts KI-generiertes Video von Will Smith beim Spaghetti-Essen geht viral

Fortschritte in KI-Technologie zeigen sich im Vergleich zu früheren Versuchen

Video wurde mit Veo 3 erstellt und hat über 20 Millionen Aufrufe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Er schmatzt und schlürft genüsslich. Will Smith (58) geniesst einen Teller Spaghetti. Der Hollywoodstar sitzt an einem Tisch, trägt ein weisses T-Shirt und ein buntes Hemd. Eigentlich ist das Video alles andere als spannend.

Trotzdem geht der 8-Sekunden-Clip gerade viral. Teilweise hat er über 20 Millionen Aufrufe. Nicht weil der Actionheld keine Manieren zu haben scheint, sondern weil das Video nicht echt ist. Es ist KI-generiert. Fake! Und dazu auch noch verdammt gut. Ok, zugegeben. Die Kaugeräusche sind übertrieben und passen nicht wirklich zu Spaghetti, eher zu einer Rohkostplatte. Aber: Das Video an sich ist gut, besonders im Vergleich zu früheren Versuchen, Will Smith beim Nudeln essen zu zeigen.

«Ich habe den Will-Smith-Spaghetti-Test gemacht»

Im März 2023 gab es die ersten KI-Will-Smith-Spaghetti-Videos. Und die sorgten für Stirnrunzeln und Lacher. Der Schauspieler zog beim Essen Grimassen, teilweise verschwanden Teile aus dem Bild.

Will Smith schien ein pixeliges Monster zu sein. Das war einmal. Die KI hat dazugelernt – und wie. Der Vergleich mit alten Videos zeigt den frappanten Unterschied. Und das dürfte noch lange nicht das Ende sein. Die KI wird immer besser.

Das aktuelle Video wurde mit Veo 3 erstellt. Die KI-Software stammt von Google und soll auch für den professionellen Einsatz geeignet sein. Das Modell kann erstmals auch automatisch die passenden Töne zum Bild erzeugen. Der KI-Experte Javi Lopez nutzte Veo 3 gleich, um den Will-Smith-Test zu machen. Das Ergebnis veröffentlichte er am Mittwoch. Und schrieb dazu: «Ich habe gerade Zugriff auf Veo 3 bekommen und als Erstes habe ich den Will-Smith-Spaghetti-Test gemacht. TON AN.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wir brauchen noch zwei bis drei Jahre, aber dann ist Hollywood erledigt»

In den Kommentaren zeigen sich viele verwundert über die Kaugeräusche vom Fake-Will-Smith. «Sind die Spaghetti gekocht? Ich habe noch nie gehört, dass gekochte Nudeln so knusprig klingen», schreibt ein User auf X. Ein anderer schreibt: «Das müssen ja richtig harte Spaghetti sein.»

Nichtsdestotrotz: Der Sprung, den die KI gemacht hat, ist sichtbar. Und so lautet auch ein Kommentar unter dem Video. «Nicht schlecht, aber immer noch sehr offensichtlich KI. Wir brauchen noch zwei bis drei Jahre, aber dann ist Hollywood erledigt.»

Derzeit sind Veo-3-Videos auf 8 Sekunden begrenzt. Und: Günstig ist der Einsatz nicht. Der Zugriff auf das Modell ist nur im Rahmen von Googles AI-Ultra-Plan für 249,99 US-Dollar pro Monat möglich. Umgerechnet 205 Franken.

Will Smith nimmt es übrigens mit Humor, dass ausgerechnet er beim Spaghetti essen als KI-Tester herhalten muss. Im Februar 2024 veröffentlichte der Hollywoodstar ein Video auf seinem Instagram-Kanal, auf dem er sich wie sein KI-Ich über Nudeln hermacht. In total übertriebener Gestik und Mimik. Am Ende kaut der echte Will Smith sogar auf Dreadlocks eines Mannes herum, der gerade ebenfalls einen Teller Nudeln verspeist.