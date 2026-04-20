Darum gehts
- Die Ukraine will Frieden, Selenski zu Treffen mit Putin bereit
- Türkei soll Treffen zwischen Selenski und Putin vermitteln
- Erdogan unterstützt Verhandlungen, Ukraine hat konkrete Friedensvorschläge
Die Ukraine strebt nach den Worten des ukrainischen Aussenministers Andrij Sybiha ein Ende des Krieges mit Russland an. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) sei zu einem Treffen mit Putin bereit, so Sybiha. Kiew hofft, dass Ankara ein Treffen einfädeln kann.
«Wir haben uns an die Türkei gewandt, um die Möglichkeit eines Treffens auf der Ebene von Präsident Selenski und Putin unter möglicher Beteiligung der Präsidenten Erdogan und Trump zu prüfen», sagte Sybiha der Nachrichtenagentur Ukrinform im Anschluss an seine Teilnahme am Antalya Diplomacy Forum. «Wir sind zu diesem Treffen bereit. Das einzige Problem ist, dass sich Putin derzeit versteckt. Der ukrainische Präsident ist jedoch zu einem solchen Treffen bereit. Wir wollen diesen Krieg beenden», ergänzte er.
Dem Minister zufolge hat die Ukraine konkrete Vorschläge für eine friedliche Lösung und zählt auf die Unterstützung der Türkei. Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan (72) erklärte laut Ukrinform bei der Eröffnungszeremonie des Forums in Antalya, die Türkei sei bereit, die Bemühungen um die Fortsetzung der direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu unterstützen, einschliesslich eines Treffens auf der Ebene der Staatschefs.