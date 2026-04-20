Die Ukraine strebt Frieden an: Selenski will Putin treffen, so Aussenminister Sybiha. Die Türkei könnte vermitteln. Was macht der Kremlchef?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Ukraine will Frieden, Selenski zu Treffen mit Putin bereit

Türkei soll Treffen zwischen Selenski und Putin vermitteln

Erdogan unterstützt Verhandlungen, Ukraine hat konkrete Friedensvorschläge War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Die Ukraine strebt nach den Worten des ukrainischen Aussenministers Andrij Sybiha ein Ende des Krieges mit Russland an. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) sei zu einem Treffen mit Putin bereit, so Sybiha. Kiew hofft, dass Ankara ein Treffen einfädeln kann.

«Wir haben uns an die Türkei gewandt, um die Möglichkeit eines Treffens auf der Ebene von Präsident Selenski und Putin unter möglicher Beteiligung der Präsidenten Erdogan und Trump zu prüfen», sagte Sybiha der Nachrichtenagentur Ukrinform im Anschluss an seine Teilnahme am Antalya Diplomacy Forum. «Wir sind zu diesem Treffen bereit. Das einzige Problem ist, dass sich Putin derzeit versteckt. Der ukrainische Präsident ist jedoch zu einem solchen Treffen bereit. Wir wollen diesen Krieg beenden», ergänzte er.

Dem Minister zufolge hat die Ukraine konkrete Vorschläge für eine friedliche Lösung und zählt auf die Unterstützung der Türkei. Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan (72) erklärte laut Ukrinform bei der Eröffnungszeremonie des Forums in Antalya, die Türkei sei bereit, die Bemühungen um die Fortsetzung der direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu unterstützen, einschliesslich eines Treffens auf der Ebene der Staatschefs.