Bei einem verheerenden Brand in einem beliebten Club in Goa, Indien, sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern befinden sich auch Touristen. Premierminister Modi äusserte seine tiefe Trauer über den Vorfall.

Viele Tote bei Brand in Nachtclub im indischen Goa

Darum gehts Brand in beliebtem Club in Goa: mindestens 25 Tote, darunter Touristen

Feuershow löste Brand aus, Gasflaschenexplosion wird vermutet

Bei einem Brand in einem bei Reisenden beliebten Club im indischen Goa sind in der Nacht auf Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Der Regierungschef des Bundesstaats Goa, Pramod Sawant (52), teilte im Onlinedienst X ferner mit, dass unter den Toten «drei bis vier» Touristen seien. Der indische Premierminister Narendra Modi (75) bekundete «tiefe Trauer» über den Brand.

Drei Menschen seien an Brandverletzungen gestorben, die anderen seien erstickt, schrieb Sawant weiter. Das Feuer war gegen Mitternacht (Ortszeit) in dem Club Birch in der Gemeinde Arpora im Norden Goas ausgebrochen. Der Leiter der Feuerwehrbehörde von Goa, Nitin V. Raiker, sagte im Nachrichtensender CNN News18, dass während einer Feier in dem Club eine «Feuershow» stattgefunden habe. Dabei seien Bauelemente aus Holz in Flammen aufgegangen, der Rauch habe sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet.

Verdacht auf Gasflaschenexplosion

Regierungschef Sawant schrieb von einem «schmerzhaften Tag» für seinen Staat. Er habe eine Untersuchung der Umstände des Grossbrands angeordnet. Verantwortliche würden «mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft» und jede Fahrlässigkeit «konsequent geahndet».

Lokalmedien berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass der Brand vermutlich durch eine «Gasflaschenexplosion» ausgelöst worden sei. Weitere Ermittlungen seien erforderlich.

Beliebte Insel bei Touristen

Die indische Nachrichtenagentur PTI berichtete unter Berufung auf den Regionalparlamentsabgeordneten Michael Lobo, Feuerwehrleute und Polizei hätten die ganze Nacht über Rettungsmassnahmen ausgeführt. Behördenvertreter würden nun ähnliche Lokale wie den von dem Grossbrand betroffenen Club untersuchen, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.

In den am Arabischen Meer gelegenen Bundesstaat Goa reisen jedes Jahr Millionen von Touristen. Beliebt ist die frühere portugiesische Kolonie Goa unter anderem wegen ihres Nachtlebens und ihrer Badestrände.

Brände sind in Indien häufig, unter anderem wegen Mängeln in der Bausubstanz sowie der Überbelegung von Gebäuden und der Missachtung von Sicherheitsvorschriften. Im Mai waren beim Brand eines dreistöckigen Wohngebäudes in der Grossstadt Hyderabad mindestens 17 Menschen gestorben.