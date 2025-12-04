Bei einem Brand in Bayards NE sterben zwei Hunde und eine Frau wird verletzt. Die Feuerwehr fand das Opfer bewusstlos vor.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bayards NE sterben am Donnerstagmorgen zwei Hunde. Eine Frau wird verletzt und befindet sich in kritischem Zustand, wie «Le Matin» berichtet.

Einschränkungen im Verkehr

Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 18 Leuten aus. Das Opfer wurde bewusstlos im Gebäude gefunden. Die Frau wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Couvet NE gebracht und danach per Hubschrauber in ein Universitätsklinikum in der Westschweiz verlegt.

Da sich das betroffene Gebäude in der Nähe einer Zugstrecke befand und einer Kantonsstrasse befand, musste sowohl der Bahn- als auch der Strassenverkehr während den Löschungsarbeiten eingestellt werden.