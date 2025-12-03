In einem Reiheneinfamilienhaus in Basel-Landschaft brach in der Nacht ein Brand aus. Drei Personen konnten sich retten, mussten jedoch wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital. Die Brandursache wird noch untersucht.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz nach Mitternacht ging bei der Polizei Basel-Landschaft die Meldung über den Brandausbruch ein. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es im Erdgeschoss des Reiheneinfamilienhauses an der Schweizerausstrasse zu einem Brandausbruch. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brandherd schnell lokalisieren und löschen.

Verletzte konnten sich selbst retten

Die drei Personen, welche sich während des Brandausbruchs im Haus befanden, konnten das Haus selbständig verlassen. Alle drei Personen mussten anschliessend wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden, schreibt die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel sowie ein Rettungsdienst und die Polizei Basel-Landschaft. Zum entstandenen Sachschaden stehen in der Mitteilung der Polizei keine genaueren Angaben.