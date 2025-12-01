Doppeleinfamilienhaus brannte in Wienacht-Tobel AR

Darum gehts
- In Wienacht-Tobel AR brannte ein Doppeleinfamilienhaus, keine Verletzten
- Die Warnapp Alertswiss warnte vor starker Rauchentwicklung in der Gemeinde
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
In Wienacht-Tobel AR ist ein Doppeleinfamilienhaus in Brand geraten. Löscharbeiten waren am Sonntagabend im Gange. Verletzte gab es keine, wie es bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.
Die Warnapp Alertswiss hatte zuvor von starker Rauchentwicklung in der Gemeinde gewarnt. Anwohner wurden angehalten, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.