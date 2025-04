Mit Schaum überzogen Video zeigt, wie der Fahrer von der Polizei gelöscht wird

Auf dem Dam-Platz in Amsterdam ist am Donnerstagnachmittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei wird von absichtlicher Selbstentzündung ausgegangen.

Publiziert: vor 54 Minuten | Aktualisiert: vor 22 Minuten