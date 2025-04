Trump über Zölle gegen Pharmaunternehmen «Wir werden in naher Zukunft etwas ankündigen»

Am Donnerstag konnten sie noch aufatmen – jetzt trifft Trumps Zollhammer auch die Schweizer Pharmaindustrie! Zölle gegen die Pharmaunternehmen würden bald eingeführt werden, sagte Trump vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

Publiziert: vor 58 Minuten