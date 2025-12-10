DE
Mitten auf dem Highway in Florida
Flugzeug kracht auf fahrendes Auto

Eine Beechcraft 55 muss in Florida mitten auf der Autobahn notlanden. Das Flugzeug kracht dabei auf ein fahrendes Auto. Zum Glück wird niemand ernsthaft verletzt.
Publiziert: 11:44 Uhr
