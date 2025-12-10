DE
Florida: Flugzeug Beechcraft 55 kracht auf fahrendes Auto
Mitten auf dem Highway in Florida
Flugzeug kracht auf fahrendes Auto
Eine Beechcraft 55 muss in Florida mitten auf der Autobahn notlanden. Das Flugzeug kracht dabei auf ein fahrendes Auto. Zum Glück wird niemand ernsthaft verletzt.
Publiziert: 11:44 Uhr
1:21
