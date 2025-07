Bürgermeister spricht von «Stadtguerilla» in «rechtsfreier Zone»

1/5 In der Nacht auf Samstag randalierten Angreifer in Limoges. Foto: Screenshot X / @F_Desouche

Darum gehts Randalierer blockieren Autobahn und greifen Fahrzeuge in Limoges an

Bürgermeister warnt vor Stadtguerilla und rechtsfreier Zone im Migrantenviertel

Bis zu 150 vermummte Personen mit Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern beteiligt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Etwa hundert Personen hätten in der Nacht zu Samstag in der Nähe des Viertels Val de l'Aurence in der zentralfranzösischen Stadt eine Autobahn blockiert und Fahrzeuge angegriffen, «hauptsächlich mit Feuerwerksbeschuss», erklärte die Präfektur von Haute-Vienne.

Bei den Randalierern habe es sich um «bis zu 150 vermummte Personen» gehandelt, erklärte Laurent Nadeau von der Polizeigewerkschaft Alliance. Laut seinen Angaben waren sie «mit Molotowcocktails, Feuerwerkskörpern, Steinen, Eisenstangen und Baseballschlägern bewaffnet».

Bürgermeister warnt vor «Stadtguerilla»

Die Sicherheitskräfte setzten unter anderem Tränengas ein, um die Menge aufzulösen. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde eine Untersuchung wegen der Teilnahme an einer bewaffneten «Zusammenrottung» sowie Gewalt gegen Polizisten eingeleitet.

Der Bürgermeister von Limoges, Émile Roger Lombertie, beklagte die «Gefahr» durch «eine Stadtguerilla». Das vorwiegend von Migranten bewohnte, «sehr arme» Viertel sei zu einer «rechtsfreien Zone» geworden. Es sei «kein spontaner Protest, um sich über etwas zu beschweren» gewesen. «Es geht darum, Dinge zu zerstören und zu zeigen, dass das Gebiet einem gehört», so der Bürgermeister.

In derselben Gegend war es bereits am Abend des 14. Juli, des französischen Nationalfeiertages, zu Gewalt gegen Polizisten gekommen. Das Innenministerium kündigte an, eine Spezialeinheit nach Limoges zu entsenden.