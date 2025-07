In einer kleinen Küsten-Gemeinde im Norden Frankreichs macht eine Frau einen grausigen Fund: eine Frauenleiche. Im Visier der Polizei steht nun der Partner der Verstorbenen, ein Schweizer Staatsbürger.

Polizei entdeckt Frauenleiche in Normandie

Polizei entdeckt Frauenleiche in Normandie

1/4 Hinter der Kirche Saint-Nicolas wurde die Leiche entdeckt. Foto: Google Maps

Darum gehts Frauenleiche in Barfleur entdeckt, Partner befragt, Ermittlungen laufen

Leiche wies Blutergüsse auf, möglicher Konflikt nach durchzechter Nacht

Paar wohnte in Ferienhaus in der Nähe des Hafens Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag gegen 9 Uhr morgens machte eine Frau in der nordfranzösischen Hafengemeinde Barfleur eine schreckliche Entdeckung: Auf ihrem Spaziergang hat sie zwischen Felsen am Meer, direkt hinter der Kirche die Leiche einer Frau gefunden.

Der Körper soll laut Quellen aus Ermittlerkreisen voller Blutergüsse gewesen sein. Seit der Entdeckung der Leiche hat die Polizei den Schweizer Partner der Verstorbenen bereits mehrfach befragt. Er wurde aber weder festgenommen noch angeklagt. Das berichtet unter anderem der französische Sender TF1.

Ermittlungen dauern an

Ob es sich um ein Tötungsdelikt oder einen Unfall handelt, ist bisher nicht klar. Bekannt ist jedoch, dass das Paar in einem Ferienhaus in der Nähe des Hafens des 600-Seelen-Örtchens gewohnt haben soll. Mehrere Zeugen gaben zudem an, die Frau könnte «Opfer eines Konflikts mit ihrem Partner nach einer durchzechten Nacht» geworden sein.

Die französische Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Auch die Staatsanwaltschaft der Region hat eine Untersuchung angeordnet.