Sechs Touristen wurden auf Mallorca festgenommen, nachdem sie einen 48-jährigen Deutschen bewusstlos geschlagen hatten. Der Angestellte des berühmten Megaparks erlitt vier Wirbelbrüche, als er die Gruppe wegen ihres Verhaltens ermahnte.

1/5 Im Megapark auf Mallorca wurde ein Mitarbeiter brutal verprügelt. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Darum gehts Brutale Prügelattacke im Megapark auf Mallorca: Sechs Touristen festgenommen

Saalchef erlitt vier Wirbelbrüche nach Angriff wegen Ermahnung

Täter: Vier Österreicher und zwei Bosnier, alle vom Opfer identifiziert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Im berühmten Megapark am Ballermann auf Mallorca ist es in der Nacht auf Samstag zu einer brutalen Prügelattacke gekommen. Sechs Touristen wurden festgenommen. Sie sollen einen deutschen Mitarbeiter (48) des Kultlokals bewusstlos geschlagen haben.

Der Mann, der als Saalchef im Megapark arbeitet, wollte die Gruppe gegen 1.40 Uhr auf ihr auffälliges und «unangemessenes» Verhalten aufmerksam machen. Daraufhin eskalierte die Situation. Die Männer griffen den Angestellten offenbar ohne Vorwarnung an und schlugen so heftig zu, dass er vier Wirbelbrüche erlitt. Als die Polizei eintraf, lag der Deutsche bewusstlos am Boden. Er kam wieder zu sich, bevor der Krankenwagen eintraf, und musste trotz seiner schweren Verletzungen nicht stationär im Spital bleiben.

Opfer erkannte die Schläger wieder

Die Angreifer flohen zunächst, konnten aber wenig später in einem nahe gelegenen Hotel aufgespürt werden. Das Opfer identifizierte alle sechs Männer bei einer Gegenüberstellung «ohne jeden Zweifel». Laut der Zeitung «Diario de Mallorca» handelt es sich um vier Österreicher und zwei Bosnier. Zwei der Festgenommenen hatten selbst Gesichtsverletzungen – vermutlich von der Schlägerei.

Der Megapark gilt als einer der bekanntesten Party-Hotspots am Ballermann und zieht jedes Jahr Tausende Touristen an. Immer wieder kommt es auf der besonders bei den Deutschen beliebten Urlaubsinsel zu Auseinandersetzungen zwischen feiernden Touristen und Angestellten. Erst im Juli wurde ein deutscher Türsteher einer Diskothek an der Playa del Palma festgenommen. Er soll einen Partygänger aus der Schweiz schwer verletzt haben.