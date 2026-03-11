Verwirrung um von US-Marine eskortierten Öltanker

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk und Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Die Strasse von Hormus, eine Meerenge zwischen dem Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie dem Oman, ist eine zentrale Route für den internationalen Ölhandel. Seit Beginn des Irankrieges stauen sich allerdings die Schiffe in der Meerenge. Diese Blockade treibt unter anderem den Benzinpreis in die Höhe, auch in der Schweiz.

Jetzt könnte es in der Strasse von Hormus allerdings zu einer Entlastung kommen. Oder doch nicht? Wie US-Energieminister Chris Wright am Dienstag auf der Plattform X mitteilte, konnte die US-Marine erfolgreich einen Öltanker durch die Meerenge eskortieren. So soll laut Wright «die Ölversorgung der Weltmärkte» während des Irankriegs sichergestellt werden. Aber: Kurz darauf löschte Wright seinen Post wieder.

Fox News-Korrespondentin Jennifer Griffin schrieb unterdessen auf der Plattform, dass ihr «informierte Militärquellen» gesagt hätten, dass bislang kein Öltanker vom US-Militär durch die Strasse von Hormus eskortiert worden sei.

Frankreich hat am Montag ebenfalls angekündigt, Öltanker mit Kriegsschiffen durch die Strasse von Hormus eskortieren zu wollen. Nach einem Treffen mit den Präsidenten Griechenlands und Zyperns erklärte Frankreichs Präsident Macron am Montag, er plane, eine «beispiellose» Seestreitmacht im Mittelmeer und vor der Strasse von Hormus einzusetzen. Sie soll unter anderem aus acht Fregatten, dem Flugzeugträger Charles de Gaulle und zwei Kriegsschiffen, die Helikopter transportieren, bestehen.