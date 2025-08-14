Israel plant laut Medienberichten die Mobilisierung von bis zu 100'000 Reservisten für eine Ausweitung des Gaza-Kriegs. Premier Netanyahu kündigt an, die Hamas in Gaza zu zerschlagen. Experten warnen vor langanhaltenden Kämpfen.

1/4 Israelische Soldaten beobachten zerstörte Gebäude im Gazastreifen. Foto: Ariel Schalit

Darum gehts Israel plant Mobilisierung von bis zu 100'000 Reservisten für Gaza-Vorstoss

Netanyahu will Hamas in zentralen Flüchtlingslagern zerschlagen

Kämpfe könnten bis ins Jahr 2026 andauern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für die geplante Ausweitung des Gaza-Kriegs muss Israel laut einem Medienbericht bis zu 100'000 Reservisten mobilisieren. Die israelische Zeitung «Jediot Achronot» berichtete, es handele sich dabei um eine Schätzung auf Basis von Einsatzplänen, die Generalstabschef Ejal Zamir am Mittwoch genehmigt habe. Der Plan folgt einem Beschluss des Sicherheitskabinetts von vergangener Woche, nachdem indirekte Verhandlungen mit der islamistischen Hamas über eine neue Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln erfolglos geblieben waren. Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (75) neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor.

In den kommenden Tagen sollen nach Angaben der Zeitung weitere Beratungen über das konkrete Vorgehen stattfinden. Die beteiligten Divisionen und Brigaden sollten in Kürze eingewiesen werden.

Kämpfe könnten bis weit ins kommende Jahr andauern

Es werde damit gerechnet, dass Kämpfe mit der Hamas in der Stadt Gaza, besonders in Hochhausvierteln im Westen der Küstenstadt sowie in anderen nördlichen Teilen des Gazastreifens, noch bis weit ins Jahr 2026 andauern könnten, schrieb das Blatt.

Vergangene Woche hatte der Generalstabschef vor einer vollständigen Eroberung des Gazastreifens gewarnt. Er verwies auf Personalmangel und die Erschöpfung der eingesetzten Soldaten. Ausserdem gefährde ein Eindringen der Armee in die Stadt Gaza, wo Geiseln vermutet werden, das Leben der Entführten. Das Sicherheitskabinett wies seine Bedenken jedoch zurück.

Es wird damit gerechnet, dass eine Ausweitung des Gaza-Kriegs die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung in dem blockierten Küstenstreifen noch verschlimmern wird. Die Stadt Gaza ist das grösste Bevölkerungszentrum im nördlichen Teil des Küstengebiets. Rund eine Million Palästinenser leben dort dicht gedrängt – rund die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Israel wird für seine Kriegsführung im Gazastreifen international immer schärfer kritisiert.