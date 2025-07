Entwaffnung gefordert Arabische Staaten wollen Ende der Hamas-Herrschaft in Gaza

Bei einer Uno-Konferenz in New York fordern mehrere arabische Staaten, darunter Ägypten und Katar, ein Ende der Hamas-Herrschaft in Gaza. Das siebenseitige Dokument verlangt konkrete Schritte zur Beendigung des Nahostkonflikts und unterstützt eine Zweistaatenlösung.

Publiziert: 22:15 Uhr | Aktualisiert: 22:21 Uhr