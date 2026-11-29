Bosnien und Herzegowina hat vier iranische Diplomaten des Landes verwiesen. Sie stehen unter Spionageverdacht – einer von ihnen arbeitete zuvor in Deutschland. Auch in Berlin kam es erst kürzlich zu einer Spionage-Affäre.

Darum gehts Vier iranische Diplomaten wurden am 25. November aus Bosnien ausgewiesen

Einer der Diplomaten wird als Mitglied des iranischen Geheimdienstes eingestuft

Ausweisung basierte auf einem bosnischen Regelwerk aus dem Jahr 2004

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Bosnien und Herzegowina greift durch: Vier iranische Diplomaten mussten das Land wegen Spionage verlassen. Laut der Zeitung «Nezavisne novine» unterzeichnete Aussenminister Elmedin Konaković (52) am vergangenen Sonntag die Ausweisungsbeschlüsse. Bereits drei Tage später, am Mittwoch, mussten die Männer ausreisen.

Den Anstoss gab laut Medienberichten der bosnische Geheim- und Sicherheitsdienst. Die Behörden hatten bei den Diplomaten nachrichtendienstliche Aktivitäten festgestellt.

Verbindungen zu Geheimdienst und Revolutionsgarden

Bei den Ausgewiesenen handelt es sich um Hossein Mahdian Fard, Morteza Fazali, Ehsan Sajjadi Monazzah und Seyed Yaser Seyed Mohammad. Letzterer war nicht offiziell als Diplomat in Bosnien akkreditiert.

Brisant ist vor allem der Fall von Hossein Mahdian Fard. Nach Informationen des Portals Istraga.ba stufen ihn die Sicherheitsbehörden als Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes MOIS ein – einer Organisation, die mit globalen Attentaten und Cyberangriffen in Verbindung gebracht wird.

Mahdian Fard war seit Mitte 2025 als dritter Botschaftsrat in Sarajevo tätig. Zuvor arbeitete er im diplomatischen Dienst in Deutschland. Die drei anderen Ausgewiesenen sollen Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) sein.

Spionage-Affäre auch in Deutschland

Aussenminister Konaković hält sich zu den Hintergründen bedeckt. «Dazu kann ich mich nicht äussern, es handelt sich um eine Sicherheitsfrage», erklärte er.

Erst Ende Oktober kam es auch in Deutschland zu einem Spionage-Skandal iranischer Staatsangehöriger. Zwei Männer wurden von einem Gericht verurteilt, weil sie für Teheran spioniert und Anschläge gegen einen führenden Vertreter der jüdischen Gemeinde des Landes sowie einen prominenten nichtjüdischen Unterstützer Israels geplant haben sollen.

Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul bestellte daraufhin den iranischen Botschafter in Berlin ein – im Iran kam das gar nicht gut an. Das Regime drohte Deutschland aufgrund der «verstärkten iranfeindlichen Massnahmen» mit Krieg.