Am Samstag läuft auf dem Bodensee eine gross angelegte Such- und Rettungsmission. Zwei Segler sind verschwunden. Ihr Boot wurde gekentert aufgefunden.

Zwei Segler werden vermisst. Ihr Boot war im Bodensee gekentert. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Marian Nadler Redaktor News

Es sind keine guten Nachrichten für die «Eiserne»-Regatta, die am Samstag in Konstanz stattfinden soll: Zwei Segler werden vermisst. Ihr Boot wurde in der Nacht auf Samstag gekentert aufgefunden. «Wir hoffen sehr, dass man die beiden Segler noch lebend findet. Aber es sieht nicht gut aus», sagt Regattaleiter Matthias Hagner dem «St. Galler Tagblatt».

Laut einigen Seglern soll das Schiff in der Nacht gekentert aufgefunden worden sein – mit offenen Segeln. Ob die grösste Winterregatta am Bodensee stattfinden wird, ist noch unklar. «Im Moment sind all unsere Gedanken bei den zwei vermissten Kollegen. Wir werden wohl kaum ein Rennen starten, solange noch nach unseren Kollegen gesucht wird», so Hagner gegenüber der Zeitung.