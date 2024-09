Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der SBB

Vorbei an idyllischen Rebbergen, glitzernden Seen und durch malerische Dörfer: Wenn sich der Herbst langsam ankündigt, sind die hier vorgestellten Routen durch Schweizer Weinbaugebiete traumhaft und bieten mehr als nur schöne Aussichten. Sie laden dazu ein, die Vielfalt der Landschaften zu Fuss zu entdecken und unterwegs viel Spannendes über die Geschichte des hiesigen Weinbaus zu erfahren. Und wer Lust hat, degustiert natürlich auch feine Tropfen aus lokaler Produktion.

Das Beste: Mit dem ÖV ist bereits die Reise dorthin ein Teil vom Freizeitspass – inklusive der Flexibilität, direkt am Startpunkt der jeweiligen Wanderung auszusteigen und bequem gegebenenfalls von einem anderen Zielpunkt wieder nach Hause zu fahren. Hier unsere 5 Favoriten:

Unesco-Weltkulturerbe Lavaux

Foto: Ronny Perraudin

Im Lavaux wird schon seit Jahrhunderten Wein angebaut, seit 2007 steht das Waadtländer Weinbaugebiet auf der Liste des Unesco-Welterbes. Erkundet man die aus 10 000 Terrassen bestehende Landschaft zu Fuss, schweift der Blick dabei vom Tiefblau des Genfersees zum glitzernden Schnee auf den Berggipfeln. Hautnah erleben Sie diese Pracht auf einer 4,5-stündigen Rundwanderung ab Chexbres. Die gut zehn Kilometer lange Route schlängelt sich durch Rebberge an zauberhaften Dörfern vorbei, unterwegs verraten Schautafeln viel Interessantes zu Weinbau und Region. Wem das zu trocken wird, der kehrt in einem der Winzerdörfer ein und lässt sich mit dort gekelterten Tropfen verwöhnen.

Start/Ziel: Bahnhof Chexbres-Village (alternativ: ab Saint-Saphorin, Rivaz oder Epesses)

Dauer: 4h 30min

Länge: 10,4 km

Schwierigkeitsgrad: mittel

Aktiv entspannen am Neuenburgersee

Foto: Laurent Lepeule

Die 12 Kilometer lange Route von Champagne nach Concise bietet alles, was Geniesserherzen höherschlagen lässt: sanfte Hügel, charmante Dörfer und zwischendurch ein Glas Wein oder ein leckeres Plättli. In Champagne perlt es zwar nicht wie im gleichnamigen Getränk, die Aussicht auf die Rebberge und den See ist aber wahrhaft prickelnd. Die Route ist in vier Stunden auch für gemütliche Wanderfans gut zu schaffen. Concise ist dabei zwar das Ziel, muss aber noch lange nicht das Ende sein: Eine Schifffahrt auf dem Neuenburgersee nach Yverdon-les-Bains oder Estavayer rundet den Tag perfekt ab. Ebenso schön ist ein Abstecher nach Neuenburg, um die historische Stadt, ihren Hafen und das kulinarische Angebot zu erkunden.

Start: Champagne (ab Yverdon-les-Bains mit Bus Nr. 635 zur Station Champagne, collège)

Ziel: Concise (mit dem Bus Nr. 635 ab Concise, village nach Yverdon-les-Bains)

Dauer: 4h

Länge: 12 km

Schwierigkeitsgrad: leicht

Traumhaftes Panorama am Murtensee

Foto: RawKingPhoto

Versprochen: Es ist nicht der Weg durch das kleinste Weinbaugebiet der Schweiz, sondern das Panorama, das einem auf dem Gipfel des Mont Vully den Atem raubt! Die Aussicht auf das Drei-Seen-Land, den Jura und die Alpen ist tatsächlich überwältigend schön. Die rund 13 Kilometer lange Rundwanderung ab Sugiez ist bequem in 3,5 Stunden zu schaffen. Doch nicht nur der Blick vom Mont Vully, sondern auch jener in den Berg hinein macht diese Wanderung einzigartig: Zuerst können die Grotten von Lamberta oberhalb des Winzerdorfes Môtier erkundet werden. Noch eindrücklicher ist das Réduit du Vully. In den beiden grossen Kriegen des 20. Jahrhunderts diente das Höhlen- und Gangsystem als Infanteriestützpunkt, heute nutzen es Kinder als abenteuerlichen Spielplatz.

Start/Ziel: Bahnhof Sugiez

Dauer: 3h 35min

Länge: 13 km

Schwierigkeitsgrad: leicht

Mit dem ÖV entspannt und flexibel reisen Gemütlich im Zug sitzen: So beginnt und endet ein perfekter Ausflug. Auf Zugfahrten entscheidest du, ob du deine volle Aufmerksamkeit deinem Gegenüber schenken oder dich lieber in Informationen zur Region, ein Buch oder einen Film vertiefen willst. Nicht verpassen: Noch bis zum 28. Oktober reist du übrigens mit der Tageskarte für 2 für nur 78 Franken einen Tag lang zu zweit durch die ganze Schweiz. So bist du mit deiner Begleitung komfortabel, nachhaltig und entspannt unterwegs. Und fährst flexibel von da aus zurück, wohin dich die Wanderlust – oder eine spontane Schifffahrt – geführt hat.

Genusswandern am Hallwilersee

Foto: Switzerland Tourism / swiss-image.ch Max Schmid

Wer beim Wandern auch Kultur, Geschichte und einheimischen Wein schätzt, ist am Hallwilersee genau richtig. In etwas mehr als drei Stunden bietet die Route von Boniswil nach Mosen die perfekte Kombination aus entspanntem Wandern und spannenden Erlebnissen am glitzernden Hallwilersee. Bei Seengen und Aesch führt der rund 13 Kilometer lange Weg an Rebbergen vorbei, im Weingut Klosterhof bei Aesch können lokale Tropfen degustiert werden. Ein Höhepunkt ist das Wasserschloss Hallwyl: Hier kann man in die Geschichte der «Herren von Hallwyl» eintauchen und erfährt zudem viel Wissenswertes über das Leben der einfachen Leute. Bei einer Schifffahrt und einem Bummel durch Lenzburg oder Luzern lässt man den Tag wunderbar ausklingen.

Start: Bahnhof Boniswil

Ziel: Bahnhof Mosen

Dauer: 3h 10min

Länge: 13,3 km

Schwierigkeit: leicht

Rebenweg am Bodensee

Foto: Achim Mende

Der Rebwanderweg von Tägerwilen nach Steckborn ist mit Hinweistafeln zum Rebbau ausgestattet und führt auf knapp 16 Kilometern in etwas mehr als vier Stunden an einigen Highlights vorbei. Auf dem Arenenberg wird im Napoleonmuseum Geschichte lebendig: Napoleon III., der letzte Kaiser Frankreichs, verbrachte hier einen Teil seiner Kindheit. In Ermatingen wurde der ehemalige Geschäfts- und Wohnsitz der Winzer-Familie Ammann zum Museum Vinorama. Das aufwändig restaurierte Gut lässt die Geschichte des Weinbaus lebendig werden. Wer sich unterwegs noch nicht am Blau des Bodensees sattgesehen hat, kann dieses auf einer abschliessenden Schifffahrt geniessen – oder vom Zug aus entlang dem Ufer bis nach Romanshorn oder Rorschach.

Start: Bahnhof Tägerwilen

Ziel: Bahnhof Steckborn

Dauer: 4h 15min

Länge: 15,6 km

Schwierigkeit: leicht

