1/6 Ein älteres Bild von Esmé E. in ihrem Café.

Sandra Meier Journalistin News

Als die 70-jährige Esme E.* am 22. Juli tot am Bodensee-Ufer gefunden wurde, fehlte ihr rechter Schuh. Ein grau-weisser Stoffturnschuh mit rosa Zierelementen. Bei der Frau handelt es sich um eine Café-Betreiberin. Vor dem Leichenfund hatten Angehörige sie als vermisst gemeldet, weil sie nicht wie gewohnt zur Arbeit erschienen war. Zuletzt gesehen wurde sie in der Nacht zuvor; zu Fuss auf dem Nachhauseweg, mit den Tageseinnahmen des Cafés. Als ihre Leiche am nächsten Tag auf einem Privatgrundstück zwischen Nonnenhorn und Kressbronn (D) entdeckt wurde, war das Geld weg. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Im Dorf am Bodensee ist die Trauer gross. Die 70-Jährige sei im Ort ein bekanntes Gesicht gewesen, sagt der Bürgermeister gegenüber «SWR». Die Strassenlaternen leuchten vorübergehend auch in der Nacht. Damit komme die Gemeinde einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Einwohner entgegen. Auch wenn der Bürgermeister keine tatsächliche Gefahr für die Bevölkerung sieht. Er geht gegenüber der Zeitung von einer «schrecklichen Einzeltat» aus.

Wer hat den rechten Schuh gesehen?

Am Fund- und Wohnort der Frau liefen umfangreiche Ermittlungen. Wegen des «grossen Ermittlungsaufwands» wurde eine Sonderkommission namens «Café» eingerichtet. Polizeihunde liefen Gehwege rund um den Tatort ab, Drohnen, Boote und Polizeitaucher waren im Einsatz. Der rechte Schuh von Esme E. bleibt unauffindbar. Nun hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West Bilder des linken Schuhs veröffentlicht. «Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?», heisst es in einer Mitteilung. Die Polizei bittet auch weiter um Hinweise zum Tathergang oder zum Täter.

*Name bekannt