Eine Schussabgabe in Wohlen hat am Sonntagvormittag ein Todesopfer gefordert. Die Polizei bestätigt den Vorfall.

Tödliche Schussabgabe in Wohlen AG

Am Sonntagvormittag ist es an der Villmergerstrasse in Wohlen AG zu einer Schussabgabe gekommen. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen. Eine Person wurde noch vor Ort verhaftet. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Vorfall auf Anfrage von Blick.

«Wir haben kurz nach 10 Uhr die Meldung bekommen, dass sich im Mehrfamilienhaus eine Schussabgabe mit mehreren Schüssen ereignet hat», sagt Mediensprecher Adrian Bieri zu Blick. Die sofort ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei Aargau habe dann in einer Mehrfamilienhauswohnung eine verstorbene Person aufgefunden.

Mädchen durch Schüsse verletzt

«Gleichzeitig wurde auch ein Mädchen in Mitleidenschaft gezogen und weist ebenfalls Schussverletzungen auf. Zum Glück sind diese aber nicht lebensbedrohlich», so Bieri weiter.

Bei der getöteten Person handelt es sich laut Bieri um einen Mann. Auch der mutmassliche Täter sei gemäss Kapo-Sprecher männlich. Beim verletzten Mädchen handle es sich derweil um die Tochter des Opfers.





+++ Update folgt +++