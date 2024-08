Ein Mann ist am Samstag beim Wakeboarden auf dem Bodensee in die Schraube eines Motorboots geraten und dabei ums Leben gekommen. Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Mann gerät in Schraube von Motorboot und stirbt

Am Samstag hat sich auf dem Bodensee ein tödliches Unglück ereignet. (Symbolbild)

AFP Agence France Presse

Auf dem Bodensee ist ein Mann in die Schraube eines Motorbootes geraten und dabei tödlich verletzt worden. Wie das zuständige Polizeipräsidium im deutschen Göppingen am Sonntag mitteilte, war er am Samstag gemeinsam mit vier Begleitern vor der Gemeinde Langenargen auf dem Wasser unterwegs, um mit seinem Wakeboard zu fahren.

Nähere Angaben zum Unglückshergang oder zur Identität des Verstorbenen machten die Beamten zunächst nicht. An Bord des Bootes befanden sich demnach insgesamt fünf Menschen im Alter zwischen 27 und 29 Jahren. Die Wasserschutzpolizei in Langenargen nahm Ermittlungen zu dem Unfall auf.

Ebenfalls am Samstag ist ein Mann beim Schwimmen im Bodensee ertrunken. Seine Freundin und Kinder mussten alles mitansehen.