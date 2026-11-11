Bombendrohungen gegen Hunderte Schulen in Italien, Grossbritannien und Irland haben den Unterricht lahmgelegt. Die Polizei durchsucht Gebäude in Städten wie Rom und Mailand – bisher ohne konkrete Hinweise auf Sprengsätze.

Janine Enderli Redaktorin News

Dutzende Schulen in ganz Italien haben am Mittwochvormittag koordinierte Bombendrohungen per E-Mail erhalten. In zahlreichen Städten, darunter Rom, Mailand, Neapel und Bologna, wurden die Gebäude vorsorglich evakuiert, der Unterricht unterbrochen und Schüler teils nach Hause geschickt.

Die kurz vor 10 Uhr eingegangenen Nachrichten drohten mit Fernzündern platzierten Sprengsätzen in Plastiktüten sowie mit weiteren Anschlägen. Als Absender trat ein vermeintlicher «Mikhail Andropov» auf – derselbe Name tauchte bereits bei jüngsten Drohungen gegen europäische TV-Sender und Flüge auf.

Auch Drohungen in Grossbritannien

Einsatzkräfte von Polizei und Carabinieri, darunter Entschärfungsteams, durchsuchen derzeit die betroffenen Gebäude. Die Cyberpolizei ermittelt.

In Grossbritannien und Irland ein ähnliches Bild: Gegen Schulen in verschiedenen Regionen gingen Drohungen ein. Es fanden ebenfalls Evakuationen statt.

Bisher bewerten die zuständigen Behörden die Drohungen als «nicht authentisch».