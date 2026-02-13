Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter Anfang Februar in Deutschland kündigt die Deutsche Bahn Sofortmassnahmen an. Chefin Evelyn Palla will Bodycams für Mitarbeitende mit Kundenkontakt freiwillig einführen. Ausserdem wurden neue Details zum Täter bekannt.

Darum gehts Ein Zugbegleiter starb nach Angriff eines Schwarzfahrers in Rheinland-Pfalz

Angreifer, ein Grieche (26), soll in Luxemburg Probleme mit der Polizei gehabt haben

Der Fall sorgte deutschlandweit für grosses Entsetzen: Ein Zugbegleiter wurde von einem Fahrgast angegriffen, der kein Ticket hatte und daher des Zuges verwiesen werden sollte. Dabei erlitt das Opfer Serkan C. (†36) so schwere Kopfverletzungen, dass es in einer Klinik starb. Der mutmassliche Angreifer, ein 26 Jahre alter Grieche, sitzt in Untersuchungshaft. Was ist über ihn bekannt?

Nach Informationen von «Bild» wurde die Tat von Überwachungskameras aufgezeichnet. Der Täter wird von dem Blatt als grosser, hagerer Mann mit langem, pechschwarzem Haar beschrieben. Bei der Attacke trug er demnach eine Kapuze.

«Aggressiver Typ»

Die Eltern des Täters sollen aus Albanien kommen. Er wohnte in Luxemburg. Mitbewohner behaupten gegenüber «Bild», der griechische Staatsbürger habe immer wieder Probleme mit der Polizei gehabt.

«Ioanni war ein aggressiver Typ, hinter seiner Tür war es immer laut. Er hat sich mit einem anderen Mitbewohner angelegt, da bin ich dazwischengegangen», sagt einer seiner WG-Mitbewohner.

Sicherheitsgipfel in Berlin

Die Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla (53), will unterdessen noch in diesem Jahr alle Beschäftigten mit Kundenkontakt auch im Fernverkehr sowie an den Bahnhöfen auf freiwilliger Basis mit Bodycams ausstatten.

Das ist eine der Sofortmassnahmen zum Schutz der Bahnbeschäftigten, die Palla auf einem von ihr einberufenen Sicherheitsgipfel in Berlin bekannt gemacht hat, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Bahn verwies auf Nachfrage auf eine Pressekonferenz am Nachmittag.

An dem Sicherheitsgipfel nehmen seit dem Morgen Vertreter von Bund und Bundesländern sowie Gewerkschaften, Verbänden und den Aufgabenträgern für den öffentlichen Nahverkehr teil.

Deutsche Bahn-Angestellte werden immer wieder angegriffen

Palla nimmt mit der Massnahme eine Kernforderung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf. Diese fordert flächendeckend den Einsatz von Bodycams auch mit Tonaufnahme. Damit sollen auch verbale Übergriffe auf Mitarbeiter besser dokumentiert und nachverfolgbar werden. Schon jetzt können Beschäftigte mit Kundenkontakt im Regionalverkehr Bodycams erhalten und tragen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dringt zudem darauf, dass künftig flächendeckend stets zwei Zugbegleiter in den Regionalzügen Tickets kontrollieren statt wie bisher oft nur einer.

Den Angaben der Deutschen Bahn zufolge kam es im vergangenen Jahr zu insgesamt rund 3000 körperlichen Übergriffen auf Beschäftigte des eigenen Konzerns. Das war zwar ein leichter Rückgang im Vergleich zum Jahr davor. Doch das Sicherheitsgefühl innerhalb der Belegschaft habe sich deutlich verschlechtert, betonte die EVG. Sie verweist auf eine eigene Umfrage unter rund 4000 Mitarbeitenden aus dem vergangenen Jahr.