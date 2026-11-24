Ein Pariser Verlag schickte intime Videos von Gisèle Pelicot an Medien, um ein neues Buch zu promoten. Das Buch hinterfragt das Schicksal der Frau. Die Aufnahmen stammen aus einem Prozess, in dem ihr Ex-Mann wegen Vergewaltigung verurteilt wurde.

Angela Rosser Journalistin News

Der Pariser Verlag Tinbad hat zur Bewerbung eines neuen Buchs nicht nur Vorabdrucke an Medien verschickt, sondern auch intime Fotos und Videos von Gisèle Pelicot, die einst im Gerichtsprozess gegen ihren Ex-Mann Dominique Pelicot als Beweismittel dienten.

Das Buch der Philosophin und Psychologin Sabine Prokhoris stellt Pelicots Opferrolle infrage. Die Verlagsleiterin Christelle Mercier verteidigte die Veröffentlichung der sensiblen Inhalte als Mittel, um «Lust auf die Lektüre» zu machen und die angebliche Unfehlbarkeit von Pelicot zu relativieren, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Kommunikation war «unglücklich»

Nachdem die Empörung über diesen Schritt gross war, kommentierte Tinbad auf seiner Website, die Kommunikation sei «unglücklich» gewesen. Die verschickten Aufnahmen stammen von einer Festplatte aus den Prozessakten. Der Verlag bestreitet nicht, explizite Aufnahmen von Gisèle Pelicot verschickt zu haben. Dabei habe es sich aber nicht um Bilder von den Vergewaltigungen oder pornografische Bilder gehandelt.

Gisèle Pelicot, deren Ex-Mann 2024 wegen schwerster Verbrechen zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, reagiert mit rechtlichen Schritten. In einer Erklärung prangert sie die «Verbreitung intimer Bilder aus reinen Werbezwecken» an. «Ich werde nicht zulassen, dass jemand mir meine Würde und Freiheit erneut nimmt», so Pelicot. Französisches Recht sieht für solche Fälle, bei denen die Einwilligung der betroffenen Partei fehlt, bis zu zwei Jahre Haft und 300’000 Euro Busse vor. Dass der Verlag zwischen Vergewaltigungsaufnahmen und anderen intimen Dokumenten unterscheidet, klärt jedoch die Frage der Einwilligung nicht.

Betäubt und weitergereicht

Dominique Pelicot betäubte seine damalige Frau Gisèle über Jahre heimlich mit Medikamenten. Er vergewaltigte sie, rekrutierte im Internet Männer, die sie ebenfalls vergewaltigten, und filmte die Taten.

Gisèle Pelicot erfuhr davon 2020, nachdem die Polizei bei Ermittlungen in einem anderen Fall die Aufnahmen auf seinen Geräten entdeckt hatte. Neben Dominique Pelicot wurden auch 50 Mitangeklagte schuldig gesprochen.