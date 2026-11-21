Ihr Ex-Mann hatte Joanne Young jahrelang betäubt und fremden Männern angeboten. Er bekannte sich bereits für schuldig. Nun sind vier weitere Männer im Missbrauchsfall der Britin schuldig gesprochen worden.

Darum gehts Philip Young betäubte seine damalige Ehefrau Joanne über 13 Jahre und bot sie Männern online an

Vier weitere Männer wurden unter anderem wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt

In Österreich soll ein Mann seine Frau betäubt und zum Missbrauch angeboten haben, sie starb später

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Es erinnert an den Fall Pelicot: Die Britin Joanne Young (49) wachte eines Tages im Februar 2023 ans Bett gefesselt auf. Sie ahnte nicht, welches Grauen sich über mehr als ein Jahrzehnt in ihrem eigenen Schlafzimmer abgespielt hatte.

Ihr damaliger Ehemann Philip Young betäubte sie über 13 Jahre hinweg und bot sie im Internet fremden Männern zum sexuellen Missbrauch an. Nun wurden mehrere Täter verurteilt, wie die BBC berichtet.

Das ist passiert

Das Martyrium von Young flog auf, als sie aus der Betäubung erwachte und hörte, wie ihr damaliger Ehemann jemandem zurief, er solle «runtergehen». In diesem Moment wurde ihr klar, dass sich eine fremde Person im Schlafzimmer befand.

Was sie bis dahin nicht wusste: Seit Jahren stellte ihr Mann sie regelmässig mit Medikamenten ruhig und filmte den Missbrauch. Auf verschiedenen Onlineplattformen schaltete er Inserate mit Fotos seiner gefesselten, regungslosen Frau auf. Die Taten verkaufte er dabei als vermeintlich einvernehmliche sexuelle Vorliebe.

Das hat das Gericht entschieden

Ein britisches Gericht sprach nun vier Männer in ihrem Fall unter anderem wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig. Die Angeklagten behaupteten vor Gericht, sie seien vom Einverständnis beider Eheleute ausgegangen und hätten geglaubt, Young stelle sich nur schlafend.

Die Staatsanwaltschaft widersprach dieser Darstellung deutlich: Keiner der Männer habe Young jemals nach ihrem Willen gefragt. Da sie unter dem Einfluss starker Betäubungsmittel stand, war sie rechtlich und faktisch nicht in der Lage, zuzustimmen. Young selbst trat nach dem Urteil vor die Kameras und betonte: «Schweigen ist keine Option, wenn wir es mit der Verhinderung von Missbrauch ernst meinen.»

Das sind die verurteilten Täter

Im Zentrum des Verbrechens steht der Ex-Mann: Der ehemalige konservative Lokalpolitiker Philip Young. Er bekannte sich bereits in einer früheren Anhörung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig.

Nun folgten die Schuldsprüche gegen vier weitere Männer aus völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus. Darunter befindet sich ein Mitarbeiter für Atomwaffenprojekte des britischen Verteidigungsministeriums sowie ein ehemaliger Lastwagenfahrer des Roten Kreuzes. Zusätzlich zu Dean H.* (46), der sich bereits früher schuldig bekannte, wurden nun auch Connor S.* (32), Richard W.* (62), Norman M.* (48) sowie Mohammed H.* (38) verurteilt – jener Mann, den Young anwies, «runterzugehen», als seine Frau erwachte.

Das Strafmass für alle Verurteilten wird im Dezember bekanntgegeben.

Der Fall Pelicot

Die Parallelen zum weltberühmten Missbrauchsprozess von Gisèle Pelicot (73) in Frankreich sind erschreckend. Dominique Pelicot (72) hatte seine Ehefrau über fast ein Jahrzehnt hinweg heimlich mit Schlafmitteln betäubt und sie von Dutzenden fremden Männern vergewaltigen lassen, die er im Internet rekrutierte.

Der Prozess gegen Pelicot und rund 50 Mitangeklagte sorgte global für Entsetzen, weil Gisèle Pelicot auf ihre Anonymität verzichtete, um die Scham von den Opfern auf die Täter zu lenken.

Ähnlicher Fall auch in Österreich

Das perfide Muster ist kein Einzelfall, wie ein grausames Verbrechen aus dem oberösterreichischen Marchtrenk zeigt. Dort soll ein 51-jähriger Familienvater seine 39-jährige Ehefrau über Monate hinweg betäubt und anderen Männern für bis zu 500 Euro pro Tat zum Missbrauch angeboten haben.

Im Juni 2026 endete das Martyrium tödlich: Die Tochter des Ehepaars fand ihre Mutter leblos und blutüberströmt im Wasserbett. Datenforensiker deckten später anhand von Chatprotokollen und gelöschten Apps das Netzwerk auf. Inzwischen sitzen sowohl der Ehemann als auch ein 51-jähriger Hauptkomplize in Untersuchungshaft – eine Staatsanwältin bezeichnete die Tat als «Pelicot 2.0».

*Namen bekannt.