Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski plant laut «Financial Times» am 24. Februar eine Präsidentenwahl und ein Friedensreferendum auszurufen. Unter US-Druck soll am 15. Mai über seine Wiederwahl und eine Regelung mit Russland abgestimmt werden.

Darum gehts Selenski plant am 15. Mai Präsidentenwahl und Friedensreferendum in der Ukraine

USA fordern Gebietsabtrennungen und Kriegsende bis Sommer 2026

Selenski könnte Wahl am 24. Februar, vierter Invasionsjahrestag, ausrufen

Einem Bericht der «Financial Times» zufolge plant der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski (48) unter Druck der USA, eine Präsidentenwahl und ein Friedensreferendum für den 15. Mai anzusetzen. Die britische Zeitung beruft sich auf ukrainische und westliche Verantwortliche, die mit den Überlegungen vertraut seien, zitiert aber nicht Selenski selbst.

Demnach könnte Selenski am 24. Februar, dem vierten Jahrestag der russischen Invasion, die Wahl ausrufen. Dann solle im Mai parallel über das Staatsoberhaupt und eine bis dahin zu erreichende Friedensregelung mit Russland abgestimmt werden.

USA pochen auf Gebietsabtrennungen

Der ukrainische Präsident hat bereits das Parlament beauftragt, die nötigen Gesetzesänderungen für eine Wahl zu Kriegszeiten vorzubereiten. Er berichtete vergangene Woche auch von Druck der US-Administration, den Krieg bis zum Sommer zu beenden.

Dem «FT»-Bericht zufolge stehen die USA nur zu Sicherheitsgarantien, wenn Kiew bis dahin einlenkt. Ausserdem fordere Washington, dass die Ukraine den Teil der Gebiete Donezk und Luhansk preisgibt, den es noch kontrolliert. Ab dem Sommer wolle sich die Führung von US-Präsident Donald Trump (79) auf die US-Parlamentswahl im November konzentrieren.

Selenski hofft auf Wiederwahl

Die Forderung nach einer Präsidentenwahl in der Ukraine stammt ursprünglich aus Moskau, weil Selenski angeblich kein legitimer Ansprechpartner sei. Trump hat sie sich aber zu eigen gemacht. Kiew verweist bislang darauf, dass eine Wahl wegen des geltenden Kriegsrechts nicht stattfinden könne. Zudem sei die Abstimmung unter russischen Angriffen, mit Hunderttausenden Männern an der Front und Millionen von Flüchtlingen im In- und Ausland, nicht zu organisieren.

Selenski rechnet laut «FT» sich bei einem raschen Termin bessere Chancen auf eine Wiederwahl aus. Unklar ist indes, ob die russische Führung um Kreml-Chef Wladimir Putin (73) in der von den USA vorgegebenen Zeit zu einem Ende ihres Angriffskriegs bereit ist. Jüngste Äusserungen aus Moskau beharren auf Maximalforderungen, die auf eine völlige Unterwerfung der Ukraine hinauslaufen.