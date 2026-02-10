Angesichts der schweren russischen Luftangriffe strukturiert die Ukraine ihre Luftabwehr um. Millionen Menschen kämpfen im Winter mit Stromausfällen und eisiger Kälte.

Der Präsident der von russischen Luftangriffen geplagten Ukraine, Wolodimir Selenski, hat Veränderungen bei der Organisation der Flugabwehr angekündigt. «In einigen Regionen wird die Arbeitsweise der Teams komplett umstrukturiert», das betreffe Abfangjäger, mobile Feuergruppen und den gesamten Komplex der lokalen Flugabwehr, sagte Selenski in seiner abendlichen Videobotschaft. Entsprechende Anordnungen seien bei einer Beratung mit der Militärführung getroffen worden.

Die Ukraine leidet schwer unter den anhaltenden russischen Drohnen- und Raketenangriffen. Mitten im Winter bei tiefstem Frost ist die Strom- und Wärmeversorgung vieler Städte im Land massiv beeinträchtigt. Millionen Ukrainer müssen täglich stundenlang ohne Heizung und Strom auskommen.

Die anhaltenden Energieprobleme thematisierte Selenski in seiner Rede ebenfalls. So dankte er zunächst dem Katastrophenschutz, den internationalen Partnern der Ukraine für ihre Hilfslieferungen und den vielen Elektrikern der Stromkonzerne, die versuchten, die riesigen Schäden zumindest teilweise wieder zu beheben.

Es gab aber auch Kritik an regionalen Verwaltungen, die nach Angaben Selenskis Probleme nicht rechtzeitig gemeldet und damit vergrössert haben. Neben Kiew, mit dessen Bürgermeister Vitali Klitschko Selenski seit geraumer Zeit immer wieder öffentliche Konflikte austrägt, kritisierte der Staatschef auch die Lage in Ochtyrka (Gebiet Sumy) und in seiner Heimatstadt Krywyj Rih.