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Ausland
Nepal: Video zeigt gewaltigen Hangrutsch
Beim Fluss Kali Gandaki in Nepal
Video zeigt gewaltigen Erdrutsch
Beim Kali Gandaki in Nepal ist es zu einem massiven Erdrutsch gekommen. Dieser soll den Fluss vorübergehend blockiert haben.
Publiziert: 13:07 Uhr
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