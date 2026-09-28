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Beim Fluss Kali Gandaki in Nepal
Video zeigt gewaltigen Erdrutsch

Beim Kali Gandaki in Nepal ist es zu einem massiven Erdrutsch gekommen. Dieser soll den Fluss vorübergehend blockiert haben.
Publiziert: 13:07 Uhr
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