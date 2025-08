Moskau bombardiert Kiew – und stellt Trump auf die Probe

Von Valentin Köpfli, Redaktor am Newsdesk (mit AFP)

Russische Raketen und Drohnen machen das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer seit mehr als drei Jahren zur Hölle. Nicht nur militärische Ziele stehen auf der russischen Abschussliste – immer wieder werden auch Spitäler, Schulen und Wohnblöcke von schweren Angriffen getroffen. US-Präsident Donald Trump hatte Russland am Dienstag «noch zehn Tage» Zeit gegeben, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ansonsten will er die Sanktionsschraube anziehen.

Aber interessiert das Putin überhaupt? Denn in der Nacht auf Donnerstag hat Russland erneut brutal zugeschlagen und mehrere Regionen in der Ukraine mit insgesamt 300 Drohnen und acht Raketen attackiert.

Bei den Angriffen auf Kiew sind nach ukrainischen Angabenin der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens 16 Menschen getötet worden. Das teilte Präsident Wolodimir Selenski im Netzwerk X mit. Zu den Toten zählten auch zwei Kinder und ein Polizist. Mehr als 150 Menschen seien verletzt worden, darunter 16 Kinder. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko war dies die höchste Zahl verletzter Minderjähriger in einer Nacht in Kiew seit Kriegsbeginn.

Bei der Attacke in der Nacht auf Donnerstag schlug eine Rakete in ein mehrstöckiges Wohngebäude ein. Im Laufe des Tages wurden immer höhere Opferzahlen genannt, weil in den Trümmern weitere Leichen gefunden wurden. «Leider haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet, wie viele Menschen noch verschüttet sein könnten», schrieb der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, auf Telegram.

Ein Wohngebäude in Kiew wurde schwer beschädigt.

In weiteren Stadtteilen Kiews wurden die Fenster einer Kinderstation in einem Krankenhaus durch eine Druckwelle herausgesprengt sowie eine Schule und ein Kindergarten beschädigt. Zudem sei eine weitere Lehreinrichtung getroffen worden, teilte der Katastrophenschutz mit. Selenski teilte derweil auf X ein Video, das ein zerstörtes Gebäude, Feuer und Rauchschwaden zeigte.

Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha forderte eine Erhöhung des Drucks auf Moskau, um die Angriffe zu beenden. Der russische Präsident Wladimir Putin habe kein Interesse daran, «das Töten zu beenden», erklärte Sybiha im Onlinedienst X. «Es ist Zeit für maximalen Druck auf Moskau.» US-Präsident Donald Trump «war bisher sehr grosszügig und geduldig mit Putin dabei, eine Lösung zu finden», schrieb Sybiha weiter.

Aber auch die USA scheinen Putins brutale Antwort verstanden zu haben. So schrieb Meaghan Mobbs, die Tochter des US-Sondergesandten für die Ukraine, auf X «Machen Sie keinen Fehler, das ist Putins Antwort auf Präsident Trumps Frist. Er stellt die Entschlossenheit und Stärke der Amerikaner auf die Probe.»