Vier von fünf Asylbewerbern aus dem Maghreb werden hierzulande mutmasslich straffällig. Aussicht, in der Schweiz bleiben zu dürfen, haben sie keine. Doch die Zahlen sinken kaum. Denn zu viele Profiteure machen mit den illegalen Maghrebinern grosses Geld.

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Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Tunesiens Strände, Marokkos Städte, Algeriens Wüsten: Aus Touristensicht ist Nordafrika ein Paradies. Für viele Einheimische aber ist der Maghreb die Hölle. Sie wollen nichts wie weg aus der Misere, weg von der Korruption und weg von der Perspektivlosigkeit.

«Eure Gefängnisse sind so luxuriös. Wenn ich da keinen Job kriege, kann man bei euch prima klauen und dealen», erzählte Coiffeurlehrling Wajdi (17) in der tunesischen Hafenstadt Sfax vor einigen Monaten gegenüber Blick. Er ist nicht der Einzige, der so denkt. Lieber ein Schweizer Knast als die Trostlosigkeit der Heimat.

In der spanischen Enklave Ceuta im Norden Marokkos ein ähnliches Bild: Die Ausschaffungshaft in der Schweiz sei für ihn «wie Sommerferien» gewesen, erzählt der Marokkaner Adam (19). Die Chancen für die Maghrebiner, langfristig in der Schweiz bleiben zu können, sind sehr gering. Dennoch reist ihr Strom nicht ab. Das liegt nicht nur an der persönlichen Perspektivlosigkeit. Zu viele profitieren vom Elend der Menschen.