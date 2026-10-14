DE
FR
Abonnieren

Er wollte Spinne verscheuchen
Tourist fackelt aus Versehen Luxusvilla nieder

Ein verängstigter Tourist will in seinem Luxusresort eine Spinne mit Feuer vernichten. Dabei brennt versehentlich das gesamte Anwesen ab.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen