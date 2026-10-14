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Ausland
Bali: Tourist zerstört 160'000-Dollar-Anwesen
Er wollte Spinne verscheuchen
Tourist fackelt aus Versehen Luxusvilla nieder
Ein verängstigter Tourist will in seinem Luxusresort eine Spinne mit Feuer vernichten. Dabei brennt versehentlich das gesamte Anwesen ab.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Iryna Poddubna
Videoredaktorin Blick
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