Auf der beliebten Ferieninsel Mallorca wütet ein heftiger Sturm. Heftige Böen entwurzeln Bäume und decken Dächer ab. Die Behörden warnen auch vor dem Aufenthalt im Küstengebiet.

Darum gehts Heftiger Sturm traf Mallorca am Samstag mit bis zu 178 km/h

Sturmschäden: Bäume umgestürzt, Dächer abgedeckt, Flüge umgeleitet

Das angekündigte stürmische Regentief hat in der Nacht auf Samstag Mallorca getroffen. Im Laufe des Tages fegten heftige Böen mit bis zu 178 km/h über die Insel.

Die Behörden riefen in mehreren Gebieten die Warnstufe Gelb und teils sogar die Warnstufe Orange aus. Aufgrund des hohen Seegangs müsse das Küstengebiet unbedingt gemieden werden, heisst es.

Wie heftig das Wetterchaos die beliebte Insel traf, zeigen Bilder im Internet und in den örtlichen Medien. Der Sturm mähte reihenweise Bäume um und deckte ganze Dächer ab.

Aufgrund des starken Windes konnten auch zahlreiche Flüge nicht wie geplant durchgeführt werden. Maschinen wurden umgeleitet oder flogen wieder zurück zum Start-Flughafen.

Laut «Mallorca Magazin» brachte das Regentief in höheren Lagen, wie beispielsweise am Monnaber-Tunnel, sogar Schnee mit sich. Zudem sanken die Temperaturen auf kühle 10 Grad. Am Freitag war die Temperatur mit knapp 20 Grad noch deutlich milder. Bereits seit Tagen stürmt es auf der spanischen Insel. Expertinnen und Experten prognostizieren trotzdem ein schnelles Abflauen des Sturms.

