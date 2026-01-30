Darum gehts
- Paar stiehlt am 11. Januar am Flughafen Palma de Mallorca Koffer vom Gepäckband
- Gestohlener Koffer mit Tracker enthielt Wertgegenstände im Wert von 12'000 Euro
- Es geht noch schlimmer: 14 Arbeiter stahlen 2023 auf Teneriffa Wertsachen im Wert von 2 Millionen Euro
Am Mittwoch wurde ein Paar auf Mallorca von der spanischen Guardia Civil festgenommen. Der Mann und die Frau werden beschuldigt, am Morgen des 11. Januar am Flughafen von Palma de Mallorca einen Koffer gestohlen zu haben. Das schreibt «Ultima Hora».
Den Koffer hielten sie wohl für herrenlos und pflückten ihn einfach vom Gepäckband. Kurios: In dem Koffer befanden sich Gegenstände im Wert von fast 12'000 Euro. Mithilfe eines Trackers flog der Koffer-Klau schliesslich auf. Der Besitzerin war aufgefallen, dass der Koffer verschwunden war.
Diebespaar wieder auf freiem Fuss
Blöd für Diebin und Dieb: Ihr Vorgehen war auch noch von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die Guardia Civil ermittelte erst den Flug des Diebespaares und anschliessend auch Vor- und Nachnamen.
Nach der Festnahme gab das Paar den Koffer und sämtliche entwendete Gegenstände an die rechtmässige Besitzerin zurück. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuss.
Diebesbande am Flughafen Teneriffa
Einem besonderen Kofferdieb kam auch Paola Garcia aus dem US-Bundesstaat Florida im März 2024 auf die Schliche. Sie trackte die elektronischen Geräte in ihrem Koffer, den sie am Fort Lauderdale-Hollywood International Airport aufgegeben hatte – und landete vor der Haustür eines Flughafenmitarbeiters.
Besonders dreist gingen 14 Arbeiter am Flughafen Teneriffa vor, die Ende 2023 von der Guardia Civil hochgenommen wurden. Die Langfinger sollen Wertsachen im Gesamtwert von fast zwei Millionen Euro aus Koffern von Reisenden gestohlen haben. Nach Polizeiangaben gehörten zu ihrer Beute unter anderem 29 Luxus-Uhren, 22 Smartphones und 120 Schmuckstücke.