Ein Diebespaar wurde am Mittwoch auf Mallorca festgenommen. Sie hatten am 11. Januar einen Koffer mit einem Inhalt im Wert von 12'000 Euro am Flughafen Palma gestohlen. Dank Überwachungskameras und einem Tracker flog der Diebstahl auf.

Darum gehts Paar stiehlt am 11. Januar am Flughafen Palma de Mallorca Koffer vom Gepäckband

Gestohlener Koffer mit Tracker enthielt Wertgegenstände im Wert von 12'000 Euro

Es geht noch schlimmer: 14 Arbeiter stahlen 2023 auf Teneriffa Wertsachen im Wert von 2 Millionen Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch wurde ein Paar auf Mallorca von der spanischen Guardia Civil festgenommen. Der Mann und die Frau werden beschuldigt, am Morgen des 11. Januar am Flughafen von Palma de Mallorca einen Koffer gestohlen zu haben. Das schreibt «Ultima Hora».

1:51 Für 2000 Franken: Mit diesem Privatjet kannst du nach Mallorca fliegen

Den Koffer hielten sie wohl für herrenlos und pflückten ihn einfach vom Gepäckband. Kurios: In dem Koffer befanden sich Gegenstände im Wert von fast 12'000 Euro. Mithilfe eines Trackers flog der Koffer-Klau schliesslich auf. Der Besitzerin war aufgefallen, dass der Koffer verschwunden war.

Diebespaar wieder auf freiem Fuss

Blöd für Diebin und Dieb: Ihr Vorgehen war auch noch von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die Guardia Civil ermittelte erst den Flug des Diebespaares und anschliessend auch Vor- und Nachnamen.

Nach der Festnahme gab das Paar den Koffer und sämtliche entwendete Gegenstände an die rechtmässige Besitzerin zurück. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuss.

Diebesbande am Flughafen Teneriffa

Einem besonderen Kofferdieb kam auch Paola Garcia aus dem US-Bundesstaat Florida im März 2024 auf die Schliche. Sie trackte die elektronischen Geräte in ihrem Koffer, den sie am Fort Lauderdale-Hollywood International Airport aufgegeben hatte – und landete vor der Haustür eines Flughafenmitarbeiters.

Besonders dreist gingen 14 Arbeiter am Flughafen Teneriffa vor, die Ende 2023 von der Guardia Civil hochgenommen wurden. Die Langfinger sollen Wertsachen im Gesamtwert von fast zwei Millionen Euro aus Koffern von Reisenden gestohlen haben. Nach Polizeiangaben gehörten zu ihrer Beute unter anderem 29 Luxus-Uhren, 22 Smartphones und 120 Schmuckstücke.