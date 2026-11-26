Ein Austrian-Flug von Wien nach Valencia ist am Donnerstag wegen Schneefalls erst nach siebeneinhalb Stunden am Boden gestartet. Während der ganzen Wartezeit gab es keine Gratisverpflegung.

Darum gehts Ein Austrian-Flug von Wien nach Valencia stand wegen Schneefalls siebeneinhalb Stunden am Boden

An Bord gab es laut einem Passagier keine Gratisverpflegung, Sandwiches waren rasch ausverkauft

Laut EU-Fluggastrechten bestand Anspruch auf kostenlose Verpflegung und Getränke

Gabriel Knupfer Redaktor News

Riesenärger für die Passagiere des Austrian-Fluges von Wien nach Valencia am Donnerstag: Der Flieger stand wegen des Schneefalls siebeneinhalb Stunden am Boden, bevor er endlich abheben konnte.

Ausser einem kleinen Becher Wasser gab es dabei für die Fluggäste keine Gratisverpflegung, wie ein wütender Passagier gegenüber dem Portal Oe24 berichtet. Er musste nach eigener Aussage 18.40 Euro für ein Sandwich, eine Snackbox und eine Flasche Wasser bezahlen. Die frischen Sandwiches seien zudem rasch ausverkauft gewesen.

Anspruch auf kostenlose Verpflegung

Gemäss EU-Fluggastrechten hätte die Airline ab drei Stunden Verspätung gratis Essen und Getränke verteilen müssen. Das Ausharren dauerte sogar so lange, dass eine Flugbegleiterin wegen ihrer maximalen Dienstzeit ausgewechselt werden musste.

Der starke Schneefall legte den Flughafen Wien lahm. Im Schnitt hoben die Maschinen mit knapp drei Stunden Verspätung ab. Doch den Austrian-Flug traf es am schlimmsten. Der Passagier will nun die gesetzlich festgelegte Entschädigung von 400 Euro einfordern und rät dies auch seinen Leidensgenossen.