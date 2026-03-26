Am Donnerstag hat das EU-Parlament in Brüssel für die vorübergehende Aussetzung von Industriezöllen auf US-Waren gestimmt. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des im August 2025 vereinbarten Handelsdeals mit den USA.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das EU-Parlament hat am Donnerstag Zölle auf US-Industriegüter ausgesetzt

Bedingung: USA erhebt maximal 15 % Zoll auf EU-Produkte

Der Deal wurde im August 2025 zwischen Trump und von der Leyen geschlossen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Das Europäische Parlament kommt in der Handelspolitik mit den USA einen Schritt weiter. Die Abgeordneten haben am Donnerstag in Brüssel den Weg für die Umsetzung des EU-US-Deals geebnet.

Konkret stimmten sie dafür, europäische Zölle auf US-Industriegüter vorübergehend auszusetzen – knüpften daran jedoch klare Bedingungen. Zollfreiheit werde nur akzeptiert, wenn europäische Produkte von einem 50-Prozent-Zoll auf Aluminium- und Stahlprodukte ausgenommen werden.

Industriezölle gestrichen

Die Abschaffung der Industriezölle ist Teil des Deals, der US-Präsident Donald Trump (79) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) im vergangenen August geschlossen haben. Die USA stimmten zu, auf die meisten EU-Produkte maximal einen 15-prozentigen Zoll zu erheben.

Im Januar hatten die Parlamentarier ihre Arbeit auf Eis gelegt – wegen der Drohungen von Donald Trump in Richtung Grönland. Mittlerweile haben sich die Wogen offenbar ein wenig geglättet – nun geht der Entwurf in die Verhandlungen mit den EU-Staaten.