Kim Jong Un inspiziert gemeinsam mit Tochter seine modernste Waffenfabrik. Dabei bewirbt er die zukunftsorientierten Herstellungsprozesse und den angekündigten fünf Jahresplan der Partei. Blick zeigt, was der Machthaber-Familie neben Handfeuerwaffen noch gefällt.

Kim Jong Un und Tochter inspizieren Waffenfabrik

Kim Ju Ae wird als potenzielle Nachfolgerin gehandelt

Kim Ju Ae wird als potenzielle Nachfolgerin gehandelt

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un (42) besuchte diese Woche mehrfach eine seiner Waffenfabriken. Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag mitteilte, führte er zuerst Führungspersonen des nordkoreanischen Wirtschaftsausschusses durch die Hallen der Produktion. Ein wichtiger Schritt in Bezug auf Kims Ankündigung eines fünfjährigen Modernisierungsprojektes.

Später – erneut in Begleitung seiner Tochter – stand er wider auf dem Gelände. Beide testeten getrennt voneinander an der Indoor-Schiessanlagen eine neue Pistole. Kim Jue Ae machte die Übung gemeinsam mit Militärbeamten, welche ebenfalls an der Inspektion teilnahmen. Auffällig: Vater und Tochter trugen Lederjacken-Partnerlook.

Kampfkraft der neuen Pistole stellt den Machthaber zufrieden

Laut KCNA äusserte sich Kim Jong Un während der Inspektion wiederholt zufrieden über die Kampfleistung der neuen Leichtwaffe. Diese sei neben dem Militär auch für zivile Kräfte von grosser Bedeutung. Der nächste Schritt: Kim will die Produktionsprozesse modernisieren und die Kapazität auslasten. Nähere Details bleiben jedoch vorerst geheim.

In jüngster Vergangenheit drehte sich im Hause Kim so einiges um Waffen. Blick zeigt auf, für welche Waffen sich das Vater-Tochter-Duo zuletzt begeistert hat:

Liveübertragung von Kriegsschiff

Auf der Choe Hyon, einem nordkoreanischen Kriegsschiff, wurden am vergangenen Dienstag Marschflugkörper getestet. Die Tests fanden laut der Nachrichtenagentur AP als Reaktion auf Militärübungen von Südkorea und den USA statt. Gemütlich von einem Konferenzzimmer aus, schauten sich Kim Jong Un und seine Tochter den Abschuss des Flugkörpers live an.

Feier mit Scharfschützengewehr

Wie die «Washington Post» berichtete, wurden hochrangige Regierungs- und Militärbeamte am 27. Februar reich beschenkt. Nach einem einwöchigen Parteitag, an dem Kim Jong Un unter anderem sein Verhältnis zu den USA thematisierte, gab es für die Beamten neue Scharfschützengewehre. Diese seien ein Zeichen seiner Dankbarkeit und seines absoluten Vertrauens. Auch seine Tochter wurde beim Schiessen mit der Waffe gesehen. Die gehäuften Aktivitäten lassen annehmen, dass sie sich der Position als Nachfolgerin nähert.

50 Raketenwerfer in Pjöngjang

Als Auftakt zum 9. Parteitag wurden am 18. Februar in der Hauptstadt 50 Mehrfachraketenwerfer aufgefahren. Wie der deutsche «Spiegel» berichtete, sei die Waffe mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und eigne sich für Spezialangriffe. Experten sind sich demnach einig: Unter Spezialangriffen werden Einsätze mit Atomwaffen verstanden.