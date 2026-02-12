Kim Jong Un hat offenbar seine 13-jährige Tochter Kim Ju Ae als Nachfolgerin bestimmt. Südkoreas Geheimdienst sieht in ihrem öffentlichen Auftreten ein klares Zeichen. Die Entscheidung sorgt in dem patriarchalen Regime für Aufsehen.

Darum gehts Kim Jong Un bestimmt Tochter Ju Ae, 13, zur Nachfolgerin in Nordkorea

Ju Ae übernimmt formelle Aufgaben und könnte beim Parteikongress auftreten

Ju Ae wäre Nordkoreas erstes weibliches Oberhaupt

Gina Grace Zurbrügg

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (42) soll seine Tochter Kim Ju Ae zur Nachfolgerin bestimmt haben. Das berichtet die BBC unter Berufung auf den südkoreanischen Geheimdienst NIS. Dieser stützt seine Einschätzung auf eine «Reihe von Umständen» vor allem aber auf die auffällig prominente Rolle, die Ju Ae in den vergangenen Monaten eingenommen hat. Ob bei Raketenstarts, Militärparaden oder Staatsakten: Sie steht immer häufiger an der Seite ihres Vaters. In Nordkorea wird kein öffentlicher Auftritt dem Zufall überlassen, jede Geste gilt als Signal.

Der südkoreanische Abgeordnete Lee Seong Kwen erklärte nach einem Geheimdienst-Briefing, Ju Ae befinde sich nicht mehr nur in «Ausbildung», sondern bereits in der Phase der formellen Nachfolgebenennung. Es gebe Hinweise, dass sie sich intern zu staatlichen Fragen äussere. Ein bemerkenswerter Schritt in einem Regime, das Macht stets streng kontrolliert.

Parteikongress als möglicher Wendepunkt

Besonders im Fokus steht nun der bevorstehende Kongress von Nordkoreas Arbeiterpartei in Pjöngjang. Der letzte fand 2021 statt. Dort legt die Führung üblicherweise ihre Ziele in Aussenpolitik, Militärstrategie und Atomprogramm fest. Sollte Ju Ae dort eine exponierte Rolle einnehmen, wäre das ein starkes Zeichen an die Elite und an die Welt.

Ju Ae ist das einzige offiziell bekannte Kind von Kim Jong Un und seiner Frau Ri Sol Ju. Zwar geht der Geheimdienst davon aus, dass es noch einen älteren Sohn gibt, doch dieser wurde nie öffentlich gezeigt. Dass nun ausgerechnet Kims Tochter als Nachfolgerin in Erscheinung tritt, sorgt für Aufsehen. Nordkorea gilt als patriarchal geprägt. Seit 1948 regieren ausschliesslich Männer das abgeschottete Land in Ostasien.

Frühe Weichenstellung für die Macht

Beobachter fragen sich zudem, warum Kim schon jetzt eine Jugendliche in Stellung bringt. Der Machthaber ist selbst noch jung und wirkt zurzeit gesundheitlich stabil. Die Tochter des Diktators genoss eine Privatausbildung in Pjöngjang, die laut südkoreanischem Geheimdienst gezielt auf eine mögliche Führungsrolle ausgerichtet ist und neben schulischen Inhalten auch politische und militärische Aspekte umfassen soll.

Zu Ju Aes bekannten Freizeitaktivitäten zählen Reiten, Skifahren und Schwimmen, die im Umfeld der Elite als Teil einer disziplinierten Erziehung gelten.



