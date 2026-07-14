DE
FR
Abonnieren

Aus Gehege ausgebrochen
Mann (†72) stirbt nach Tiger-Attacke in Deutschland

In Leipzig ist Mitte Mai ein Tiger aus seinem Gehege entkommen und hat ein Mann verletzt. Nun ist dieser verstorben.
Publiziert: vor 39 Minuten
Kommentieren
Gegen die Dompteurin wurde Ermittlungen eingeleitet.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tiger brach im Mai in Leipzig aus Gehege aus
  • 72-jähriger Mann erlag Verletzungen durch Raubkatze
  • Tier wurde von Dompteurin gehalten, laut Staatsanwaltschaft
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Die Meldung verbreitete sich in Windeseile: Mitte Mai ist ein Tiger aus seinem Gehege in Leipzig ausgebrochen. Ein Mann wurde durch die Raubkatze schwer verletzt. Nun ist der 72-Jährige seinen Verletzungen erlegen, wie deutsche Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichten. 

Der Tiger wurde von einer Dompteurin gehalten. Nach dem Angriff wurde das Tier von der Polizei erschossen. 

Die Staatsanwaltschaft hat nach der Attacke gegen die Dompteurin Ermittlungen eingeleitet. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen