In Leipzig ist Mitte Mai ein Tiger aus seinem Gehege entkommen und hat ein Mann verletzt. Nun ist dieser verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiger brach im Mai in Leipzig aus Gehege aus

72-jähriger Mann erlag Verletzungen durch Raubkatze

Tier wurde von Dompteurin gehalten, laut Staatsanwaltschaft

Janine Enderli Redaktorin News

Die Meldung verbreitete sich in Windeseile: Mitte Mai ist ein Tiger aus seinem Gehege in Leipzig ausgebrochen. Ein Mann wurde durch die Raubkatze schwer verletzt. Nun ist der 72-Jährige seinen Verletzungen erlegen, wie deutsche Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichten.

Der Tiger wurde von einer Dompteurin gehalten. Nach dem Angriff wurde das Tier von der Polizei erschossen.

Die Staatsanwaltschaft hat nach der Attacke gegen die Dompteurin Ermittlungen eingeleitet.