Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Tiger brach im Mai in Leipzig aus Gehege aus
- 72-jähriger Mann erlag Verletzungen durch Raubkatze
- Tier wurde von Dompteurin gehalten, laut Staatsanwaltschaft
Janine EnderliRedaktorin News
Die Meldung verbreitete sich in Windeseile: Mitte Mai ist ein Tiger aus seinem Gehege in Leipzig ausgebrochen. Ein Mann wurde durch die Raubkatze schwer verletzt. Nun ist der 72-Jährige seinen Verletzungen erlegen, wie deutsche Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichten.
Der Tiger wurde von einer Dompteurin gehalten. Nach dem Angriff wurde das Tier von der Polizei erschossen.
Die Staatsanwaltschaft hat nach der Attacke gegen die Dompteurin Ermittlungen eingeleitet.