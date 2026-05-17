In Leipzig ist ein Tiger aus seinem Gehege entkommen. Das Tier wird von einer Dompteurin gehalten. Wie es heisst, wurde sogar eine Person verletzt.

Angela Rosser Journalistin News

Tiger und Löwen, wie alle anderen Arten von Raubkatzen, faszinieren Gross und Klein. Solange man sie aus sicherer Enfernung beobachten kann. Wie nun mehrere deutsche Medien berichten, ist in Leipzig aber genau eine solche Grosskatze asugebrochen, wie die «Leipziger Volkszeitung» zuerst berichtet.

In einem Gewerbegebiet ist das Tier aus seinem Gehege entkommen und hat eine Person verletzt. Gehören tut der Tiger zu einer Gruppe Grosskatzen, die von der als «Tigerkönigin» bekannten Dompteurin Carmen Zander gehalten werden.

Helfer verletzt

Bei der verletzten Person soll es sich nicht um Zander selbst, sondern um einen Helfer handeln, schreibt die Zeitung weiter.

Das geflüchtete Tier hingegen ereilte nur wenig später ein trauriges Schicksal. Wie die örtliche Polizei berichtet, wurde das Tier bei einer nahegelegenen Gartenanlage erschossen.

In der Vergangenheit gab es gegen die Dompteurin immer wieder Vorwürfe, wie die Volkszeitung schreibt. Trotz fehlender Genehmigugn hatte sie eine Tigerschau beworben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.