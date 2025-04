Auf über 320 km/h beschleunigt Speedboot überschlägt sich bei Rekordversuch mehrfach

Dieser Versuch ging ordentlich schief. Im Lake Havasu in Arizona hat eine Crew versucht, im See einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Mit 322 km/h rast das Speedboot durch den See, als es den Bodenkontakt verliert und durch die Luft schleudert.

Publiziert: vor 18 Minuten | Aktualisiert: vor 7 Minuten