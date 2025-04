Auf dem Gletscher Rettungstraining endet beinahe im Desaster

Jose Forero und seine Kollegen waren am 13. April gerade dabei, einen Rettungskurs auf dem Gletscher Vallunaraju in Peru zu absolvieren. Doch auf einmal fällt ein riesiger Gletscherbrocken in sich zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Publiziert: 20:04 Uhr