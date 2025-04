300 Kilometer bis zur nächsten Stadt US-Amerikanerin kann nur per Flugzeug einkaufen gehen

Die 27-jährige Salina Richardson lebt seit ihrer Geburt in Port Alsworth, Alaska. Der Ort ist so abgeschieden, dass sie nur alle zwei Monate ihre Einkäufe erledigen kann - per Helikopter. Auch sonst gibt es hier nicht viel. Doch Salina und ihr Mann Jared lieben es hier.

